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    EXASOL: Halbjahreszahlen 2026 bestätigt – Bericht veröffentlicht

    Exasol legt den Halbjahresbericht 2026 vor: Während Umsatz und EBITDA nachgeben, zeigen sich beim ARR-Churn und den wiederkehrenden Erlösen klare Fortschritte.

    EXASOL: Halbjahreszahlen 2026 bestätigt – Bericht veröffentlicht
    Foto: adobe.stock.com
    • Exasol bestätigte die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und veröffentlichte den Halbjahresbericht.
    • Der ARR lag bei 37,9 Mio. Euro nach 38,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; die wiederkehrenden Erlöse stiegen auf 18,9 Mio. Euro.
    • Der Umsatz sank auf 19,0 Mio. Euro (H1 2025: 21,5 Mio. Euro), das EBITDA auf 1,6 Mio. Euro (H1 2025: 2,0 Mio. Euro), vor allem wegen deutlich niedrigerer einmaliger Hardware- und Serviceumsätze.
    • Der ARR-Churn verbesserte sich deutlich: Das Kündigungs- und Anpassungsvolumen sank von 8,1 Mio. auf 1,9 Mio. Euro, die rollierende Churn-Rate von 24 % auf 10 %.
    • Exasol gewann elf Neukunden, während die Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen schwächer ausfiel – unter anderem wegen zurückhaltender Investitionen in On-Premises-Infrastruktur und eines verzögerten Vertriebsstarts mit einem Kooperationspartner.
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen einen ARR zwischen -2 % und +2 %, einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 30.06.2026, bei EXASOL ist am 19.08.2026.

    Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,52 % im Minus.
    26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,9275EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.


    EXASOL

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