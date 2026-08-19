EXASOL: Halbjahreszahlen 2026 bestätigt – Bericht veröffentlicht
Exasol legt den Halbjahresbericht 2026 vor: Während Umsatz und EBITDA nachgeben, zeigen sich beim ARR-Churn und den wiederkehrenden Erlösen klare Fortschritte.
Foto: adobe.stock.com
- Exasol bestätigte die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und veröffentlichte den Halbjahresbericht.
- Der ARR lag bei 37,9 Mio. Euro nach 38,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; die wiederkehrenden Erlöse stiegen auf 18,9 Mio. Euro.
- Der Umsatz sank auf 19,0 Mio. Euro (H1 2025: 21,5 Mio. Euro), das EBITDA auf 1,6 Mio. Euro (H1 2025: 2,0 Mio. Euro), vor allem wegen deutlich niedrigerer einmaliger Hardware- und Serviceumsätze.
- Der ARR-Churn verbesserte sich deutlich: Das Kündigungs- und Anpassungsvolumen sank von 8,1 Mio. auf 1,9 Mio. Euro, die rollierende Churn-Rate von 24 % auf 10 %.
- Exasol gewann elf Neukunden, während die Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen schwächer ausfiel – unter anderem wegen zurückhaltender Investitionen in On-Premises-Infrastruktur und eines verzögerten Vertriebsstarts mit einem Kooperationspartner.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen einen ARR zwischen -2 % und +2 %, einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 30.06.2026, bei EXASOL ist am 19.08.2026.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,52 % im Minus.
26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,9275EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.
-1,80 %
-4,02 %
-9,48 %
-28,20 %
-41,41 %
-27,65 %
-89,02 %
-79,89 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte