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    Heidelberger Druckmaschinen bleibt trotz schwachen Quartals bei Jahreszielen

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberger Druckmaschinen spürt Kundenflaute
    • Umsatz und Ergebnis gehen deutlich zurück
    • Jahresziele trotz schwachem Quartal bestätigt
    Heidelberger Druckmaschinen bleibt trotz schwachen Quartals bei Jahreszielen
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat im ersten Geschäftsquartal die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis gingen deutlich zurück. Die Ziele für das Gesamtjahr (bis Ende März) bestätigte der Vorstand um Unternehmenschef Jürgen Otto aber. Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um gut 13 Prozent auf 404 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Während das Unternehmen deutlich mehr in China, Großbritannien und Brasilien umsetzen konnte, gingen die Erlöse insbesondere in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zurück.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach von 20 Millionen Euro im Vorjahr auf eine Million Euro ein. Unter dem Strich fiel mit 32 Millionen Euro ein deutlich höherer Verlust als ein Jahr zuvor an.

    Der Auftragseingang schrumpfte um knapp vier Prozent auf 537 Millionen Euro. Dabei habe sich im vergangenen Quartal vor allem das Auslaufen eines staatlich geförderten Investitionsprogramms in Italien mit einem Rückgang von über 60 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr stark bemerkbar gemacht, hieß es./mne/stk

    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 1,385 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -7,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 414,40 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -26,69 %/-26,69 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die anstehenden Quartalszahlen und deren möglichen Einfluss auf den Kurs. Erwartet werden zunächst Zahlen im Rahmen der Prognosen, zugleich ein Rücksetzer als Kaufchance. Für 2027 wird ein KGV von etwa 12 als günstig angesehen. Übernahmefantasie, wachsende Umsätze, neue Geschäftsfelder und mögliche Dividenden von 0,50 bis 1 Euro nähren Kursziele bis etwa 10 Euro. Technisch bleibt der Aufwärtstrend trotz möglicher Korrektur intakt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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