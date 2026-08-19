ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für RWE auf 68,50 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt RWE-Kursziel auf 68,50 Euro an
- Einstufung bleibt Overweight, Aktie auf Analystenliste
- RWE bleibt dank neuer Schätzungen Branchenfavorit
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 58,00 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,68 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 45,25 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +11,91 %/+23,97 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 68,50 Euro
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