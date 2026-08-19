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    Zoll-Deal mit Sprengkraft

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    Trump pausiert Kanada-Zölle – jetzt soll diese Mega-Pipeline auferstehen!

    Kurz vor dem Inkrafttreten pausiert Trump die 50-prozentigen Zölle gegen Kanada. Hinter dem überraschenden Deal könnte ein Öl-Projekt stecken, das längst als gescheitert galt.

    Zoll-Deal mit Sprengkraft - Trump pausiert Kanada-Zölle – jetzt soll diese Mega-Pipeline auferstehen!
    Foto: AdMedia - Consolidated News Photos

    US-Präsident Donald Trump hat die für Mitternacht geplanten Zölle in Höhe von 50 Prozent auf bestimmte kanadische Waren für drei Tage ausgesetzt. Damit sollen beide Seiten die Möglichkeit erhalten, einen Deal für das Öl-Pipeline-Projekt Keystone XL abzuschließen. Dies teilte US-Präsident Trump auf seiner Social-Media-Plattform "Truth" mit.

    Die Pipeline sollte das bestehende Öl-Leitungsnetz zwischen Kanada und den USA erweitern. Trump hatte das Projekt in seiner ersten Amtszeit genehmigt, doch Joe Biden entzog ihm 2021 die Genehmigung. Nun könnte Keystone XL zum spektakulären Einsatz im Zollpoker werden.

    Nach Trumps Ankündigung des Aufschubs erklärte Kanadas Premierminitser Mark Carney: "Es wurden bereits bedeutende Fortschritte erzielt, auch wenn noch wesentliche Arbeit zu erledigen ist." Kanada werde sich weiterhin darauf konzentrieren, "eine stärkere, unabhängigere und wettbewerbsfähigere Wirtschaft im eigenen Land aufzubauen."

    Laut CNBC hätten die ausgesetzten Strafzölle unter anderem Hockeyschläger, Wein und weitere kanadische Importe getroffen. Betroffen wären Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar. Grundlage ist Section 338 des Tariff Act von 1930 – ein Gesetz aus der Zeit der Großen Depression, das seit Jahrzehnten kaum genutzt wurde.

    Für kanadische Firmen steht viel auf dem Spiel. Dan Kelly von der Canadian Federation of Independent Business sagte gegenüber CNBC, ein Zollsatz von 50 Prozent mache Verkäufe in den US-Markt praktisch unwirtschaftlich. Einige US-Käufer hätten Bestellungen bereits aufgeschoben. Auch die US-Handelskammer warnte vor höheren Kosten, beschädigten Lieferketten und Risiken für 13 Millionen amerikanische Arbeitsplätze, die vom Handel unter USMCA abhängen.

    Die Zoll-Pause entschärft den Konflikt vorerst – aber nur für 72 Stunden. Nun ist entscheidend, ob aus Trumps Deal tatsächlich ein Vertrag wird und ob Keystone XL der Preis für den Zollfrieden wird.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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