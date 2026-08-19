Die größten Aufsteiger der Woche vom 12.08.-19.08.2026 in der wO Community
Foto: Novo Nordisk A/S
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
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Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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American Tungsten & Antimony
Monatsperformance: +106,00 %
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Platz 1
AIXTRON
Monatsperformance: -2,31 %
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Platz 2
HelloFresh
Monatsperformance: -19,17 %
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Platz 3
Vuzix Corporation
Monatsperformance: +42,67 %
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Platz 4
Lanxess
Monatsperformance: -2,89 %
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Platz 5
Coreo
Monatsperformance: +81,82 %
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Platz 6
TeamViewer
Monatsperformance: +16,22 %
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Platz 7
The Platform Group
Monatsperformance: +28,79 %
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Platz 8
Novo Nordisk
Monatsperformance: -10,53 %
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Platz 9
SAP
Monatsperformance: +30,71 %
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Platz 10
Bitcoin
Monatsperformance: -0,80 %
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Platz 11
Heidelberg Pharma
Monatsperformance: 0,00 %
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Platz 12
Nebius Group Registered (A)
Monatsperformance: +33,18 %
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Platz 13
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