Almonty Industries, Xiaomi & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Xiaomi
|💬
|📰
|🥈
|Antimony Resources
|💬
|📰
|🥉
|The Platform Group
|💬
|📰
|Micron Technology
|💬
|📰
|SK hynix
|💬
|📰
|SanDisk Corporation
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|70
|💬
|📰
|🥈
|Atos Group
|46
|💬
|📰
|🥉
|Energiekontor
|46
|💬
|📰
|Lanxess
|37
|💬
|📰
|Borussia Dortmund
|25
|💬
|📰
|Verbio
|21
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Xiaomi
|+8,98 %
|💬
|📰
|🥈
|AVITA Medical
|+7,77 %
|💬
|📰
|🥉
|HomeToGo
|+6,39 %
|💬
|📰
|🟥
|Hua Hong Semiconductor
|-7,77 %
|📰
|🟥
|ASMPT
|-8,42 %
|💬
|📰
|🟥
|UBTECH ROBOTICS LTD (H)
|-9,93 %
|💬
|📰
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Xiaomi
Wochenperformance: +5,23 %
Wochenperformance: +5,23 %
Platz 1
Antimony Resources
Wochenperformance: +10,26 %
Wochenperformance: +10,26 %
Platz 2
The Platform Group
Wochenperformance: +29,57 %
Wochenperformance: +29,57 %
Platz 3
Micron Technology
Wochenperformance: +5,12 %
Wochenperformance: +5,12 %
Platz 4
SK hynix
Wochenperformance: +2,38 %
Wochenperformance: +2,38 %
Platz 5
SanDisk Corporation
Wochenperformance: +20,35 %
Wochenperformance: +20,35 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: +14,32 %
Wochenperformance: +14,32 %
Platz 7
Atos Group
Wochenperformance: -6,18 %
Wochenperformance: -6,18 %
Platz 8
Energiekontor
Wochenperformance: -23,78 %
Wochenperformance: -23,78 %
Platz 9
Lanxess
Wochenperformance: -8,81 %
Wochenperformance: -8,81 %
Platz 10
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -0,16 %
Wochenperformance: -0,16 %
Platz 11
Verbio
Wochenperformance: +3,80 %
Wochenperformance: +3,80 %
Platz 12
Xiaomi
Wochenperformance: +5,23 %
Wochenperformance: +5,23 %
Platz 13
AVITA Medical
Wochenperformance: +18,25 %
Wochenperformance: +18,25 %
Platz 14
HomeToGo
Wochenperformance: +3,57 %
Wochenperformance: +3,57 %
Platz 15
Hua Hong Semiconductor
Wochenperformance: -20,35 %
Wochenperformance: -20,35 %
Platz 16
ASMPT
Wochenperformance: -8,11 %
Wochenperformance: -8,11 %
Platz 17
UBTECH ROBOTICS LTD (H)
Wochenperformance: -5,74 %
Wochenperformance: -5,74 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte