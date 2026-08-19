Chartbild weiter konstruktiv

Anschließend zeigte die Aktie wieder Stärke. Der zuvor ausgebildete bullische Keil wurde erfolgreich nach oben aufgelöst, woraufhin der Kurs bis auf 97,40 Euro kletterte. Seitdem befindet sich Wacker Chemie erneut in einer leichten Abwärtsbewegung. Charttechnisch könnte es sich dabei um eine bullische Flagge handeln – ein Muster, das häufig auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends hindeutet.

Nachdem die Wacker-Chemie-Aktie Anfang Juni das größere Kursziel von 103,20 Euro erreicht hatte, setzte wie erwartet eine Konsolidierung ein. Bis Ende Juli fiel der Kurs dabei in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) und der Horizontalunterstützung bei 83,90 Euro zurück.

Entscheidend wird nun die Marke von 96,15 Euro. Gelingt der Aktie ein nachhaltiger Sprung darüber, könnte das frühere Kursziel bei 103,20 Euro wieder in den Mittelpunkt rücken. Darüber würde anschließend das Sommerhoch bei 105,60 Euro als nächstes Ziel in den Fokus geraten.

Damit könnte sich bei einer erfolgreichen Auflösung der aktuellen Formation erneut eine interessante Gelegenheit für Anleger auf der Käuferseite ergeben. Das positive Szenario würde sich allerdings deutlich eintrüben, sollte die Aktie unter den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) fallen. In diesem Fall würden größere Abwärtsrisiken bis auf 74,90 Euro sichtbar.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 96,15 Euro

Kursziel : 103,20 Euro

Renditechance via DN352S : 80 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Wacker Chemie AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN352S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,84 - 1,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 82,8892 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG KO-Schwelle: 82,8892 Euro akt. Kurs Basiswert: 91,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 103,20 Euro Hebel: 8,86 Kurschance: + 80 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN19VN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,24 - 1,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 104,5693 Euro Basiswert: Wacker Chemie AG KO-Schwelle: 104,5693 Euro akt. Kurs Basiswert: 91,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,40 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.