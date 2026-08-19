Auf Rekordjagd

Auch das Chartbild spricht derzeit für weitere Kursgewinne. Vor wenigen Tagen gelang ConocoPhillips der nachhaltige Ausbruch aus einer bullischen Flagge. Damit könnte die Aktie zunächst ihr Rekordhoch von Ende März bei 133,97 US-Dollar ins Visier nehmen. Sollte auch diese Marke überwunden werden, wäre anschließend sogar ein Anstieg bis in den Bereich von 153,72 US-Dollar möglich.

Von den deutlich gestiegenen Ölpreisen profitierte ConocoPhillips (CP) zudem im zweiten Quartal. Der Konzern erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,24 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 2,85 US-Dollar. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2026 hatte CP ein bereinigtes EPS von 1,89 US-Dollar gemeldet und damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 2,90 US-Dollar deutlich verfehlt.

Für Anleger ergibt sich daraus ein interessantes mögliches Kaufszenario. Zwischenzeitliche Rücksetzer wären dabei zunächst kein Grund zur Sorge. Im Idealfall findet die Aktie bereits an der Nackenlinie einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 120,00 US-Dollar Unterstützung und setzt anschließend ihre Aufwärtsbewegung fort.

Erst ein Rückfall unter diese Marke würde das positive Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit einem weiteren Kursrückgang in Richtung der größeren Horizontalunterstützung und des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) bei 109,02 US-Dollar gerechnet werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 129,51 US-Dollar

Kursziele : 133,97 und 153,72 US-Dollar

Renditechance via DN4K8A : 185 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

ConocoPhillips Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4K8A Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,13 - 1,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 116,5213 US-Dollar Basiswert: ConocoPhillips Comp. KO-Schwelle: 116,5213 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 129,51 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 153,72 US-Dollar Hebel: 9,82 Kurschance: + 185 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ51QF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,52 - 1,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 146,8884 US-Dollar Basiswert: ConocoPhillips Comp. KO-Schwelle: 146,8884 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 129,51 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,35 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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