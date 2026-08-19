Silberpreis
Silber verliert leicht aktuell 62,78 USD
Rücksetzer beim Silber: minus -0,86 %, Kurs 62,78 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,18 %
|1 Monat
|+12,70 %
|3 Monate
|-19,09 %
|1 Jahr
|+65,81 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 37,86047USD. Heute, bei 62,78USD, wäre daraus ein Vermögen von 8.290,71USD geworden – ein Plus von +65,81 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Abwärtsbewegung bei Silber und die Erwartung eines möglichen letzten Rücksetzers vor einer Erholung. Technisch werden ein U-Turn, ein Anstieg über 70 sowie eine mögliche erneute starke Rally diskutiert. Einige rechnen langfristig mit extremen Kursen bis 50.000 US-Dollar je Unze bis 2029, während Analystenziele zum Jahresende gesenkt wurden. Gold, Minen und Finanzmarktunsicherheiten gelten als wichtige Einflussfaktoren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|341,30EUR
|-0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,47EUR
|-0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|243,06EUR
|-0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|319,82EUR
|-1,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|87,57EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|504,05EUR
|-1,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|357,90EUR
|-0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,60EUR
|-0,31 %
|Long
|1
|0,00
|120,50EUR
|-1,15 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,647EUR
|+0,21 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.