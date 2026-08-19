PFISTERER Holding: Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert
PFISTERER setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Deutlich höhere Umsätze, starke Profitabilität und ein prall gefüllter Auftragsbestand prägen das erste Halbjahr 2026.
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- PFISTERER steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 20,2 % auf 256,7 Mio. Euro.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich überproportional von 39,5 auf 52,4 Mio. Euro; die EBITDA-Marge stieg auf 20,4 %.
- Das Periodenergebnis wuchs um 75,9 % auf 38,3 Mio. Euro.
- Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2026 bei 340,3 Mio. Euro und reicht bis ins Jahr 2027; die Book-to-Bill-Ratio lag über 1.
- Europa & Afrika war die stärkste Region: Der Umsatz stieg auf 140,3 Mio. Euro, das EBITDA auf 28,5 Mio. Euro.
- PFISTERER baut seine Kapazitäten und Technologie aus, darunter ein neues HVDC-Qualifizierungszentrum in Winterbach, zusätzliche Produktionsflächen in Tschechien und ein Patent für eine steckbare HVDC-Verbindungstechnologie; die Mittelfristprognose 2030 bleibt unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Pfisterer Holding ist am 19.08.2026.
Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,29 % im
Minus.
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