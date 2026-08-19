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    Neun Experten von Ocean Tomo wurden in die 2026 IAM Strategy 300 aufgenommen - die weltweit führenden Strategen im Bereich des geistigen Eigentums

    Neun Experten von Ocean Tomo wurden in die 2026 IAM Strategy 300 aufgenommen - die weltweit führenden Strategen im Bereich des geistigen Eigentums
    Foto: stock.adobe.com

    Diese Anerkennung gilt für alle Tätigkeitsbereiche von Ocean Tomo und spiegelt den ganzheitlichen Ansatz der Kanzlei im Bereich des geistigen Eigentums und neuer KI-Vermögenswerte wider.

    NEW YORK, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- Ocean Tomo, ein Unternehmen von J.S. Held, beschäftigt neun Experten, die in die 2026 IAM Strategy 300 aufgenommen wurden – den Branchenleitfaden für die weltweit führenden Strategen im Bereich des geistigen Eigentums (Intellectual Property, IP). Die Preisträger sind Gregory Campanella, John A. Hudson, David Kennedy, Brian W. Napper, Larry Tedesco, Ozer Teitelbaum, Marek Wernik, Sam Wiley und Ryan Zurek. Gemeinsam decken sie alle vier Dienstleistungsbereiche von Ocean Tomo ab: Gutachten; Bewertung und Strategie; Beratung; Patentanalyse und Reverse Engineering. Mit ihrer gebündelten Expertise in den Bereichen IP-Bewertung, Lizenzierung, wirtschaftlicher Schadenersatz, Patenttransaktionen, FRAND/SEP-Analyse sowie strategische Beratung decken sie den gesamten Lebenszyklus immaterieller Vermögenswerte ab.

    Part of the industry's most comprehensive global IP consulting group, nine experts from Ocean Tomo, a part of J.S. Held, have been recognized among the World's Leading Intellectual Property Strategists by IAM.

    Im Rahmen von IAM Strategy 300 werden Personen ausgezeichnet, die auf innovative Weise Strategien entwickeln und umsetzen, die geistiges Eigentum als entscheidenden Unternehmenswert fördern. James E. Malackowski, Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum bei J.S. Held und Mitbegründer von Ocean Tomo, äußerte sich zu dieser Auszeichnung wie folgt: „Die Tatsache, dass Kollegen aus allen Bereichen unserer Tätigkeit gewürdigt werden, zeigt mir, dass unser integrierter Ansatz unseren Mandanten zugutekommt. Diese Auszeichnung spiegelt die Tiefe des Talents wider, das wir bei Ocean Tomo aufgebaut haben, und bekräftigt unsere Rolle als vertrauenswürdige Berater, deren Schwerpunkt auf dem Geschäftsfeld des geistigen Eigentums im weitesten Sinne liegt."

    Lernen Sie die weltweit führenden IP-Strategen von Ocean Tomo kennen

    In seinen 2026 Strategy 300-Profilen stellt IAM jeden von Ocean Tomo ausgezeichneten Preisträger vor:

    Gregory Campanella, CLP -- Senior Geschäftsleiter, Bewertung und Strategie
     „Gregory Campanella unterstützt Unternehmen dabei, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf ihre wertvollsten Vermögenswerte zu treffen. Dank seiner Fachkompetenz in den Bereichen IP-Bewertung, Verwertung und strategische Transaktionen können Kunden Übernahmen, Umstrukturierungen, Joint Ventures und Lizenzierungsmöglichkeiten souverän bewältigen." -- IAM Strategy 300

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