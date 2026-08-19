BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain arbeitete am Dienstag die Zahlen zum zweiten Quartal sowie Übernahmen und Verkäufe in seine Schätzungen mit ein. Die Akquisition von All Lift Forklifts durch den Anbieter von Logistiktechnik müsse erhebliche Synergien erzielen, um wertsteigernd zu sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 24,34EUR auf Tradegate (19. August 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 45
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