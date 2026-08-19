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    Chinas neuer Roboter-Star

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    500 Prozent am ersten Tag: Diese Roboter-Aktie elektrisiert China

    Unitree schießt beim Börsendebüt fast 500 Prozent hoch. Anleger feiern Chinas Robotik-Hoffnung – trotz einer bereits extrem hohen Bewertung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Unitree-Aktie steigt beim Börsendebüt fast 500 Prozent
    • Unitree erzielte 2025 rund 218 Millionen Euro Umsatz
    • Kurssprung zeigt hohe Erwartungen an Robotiksektor
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Chinas neuer Roboter-Star - 500 Prozent am ersten Tag: Diese Roboter-Aktie elektrisiert China
    Foto: OpenAI

    Die Aktien von Unitree, Chinas bekanntestem Hersteller humanoider Roboter, stiegen bei ihrem Börsendebüt in Shanghai bis zum Mittag um fast 500 Prozent. Investoren sehen den Börsengang als entscheidend für den Robotiksektor des Landes, der sich zu einem wichtigen Schlachtfeld im chinesisch-amerikanischen Technologiekrieg entwickelt hat. Der Börsengang brachte Unitree rund 780 Millionen Euro ein. Zum Ausgabepreis wurde das Unternehmen mit knapp 7,8 Milliarden Euro bewertet. Durch den Kurssprung vervielfachte sich dieser Wert innerhalb weniger Handelsstunden.

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    Die Nachfrage war enorm: Die für Privatanleger vorgesehene Tranche war mehr als 8.000-fach überzeichnet. Unitree gehört zu den bekanntesten Vertretern der chinesischen Robotikoffensive. Das 2016 in Hangzhou gegründete Unternehmen machte sich zunächst mit vierbeinigen Roboterhunden einen Namen und setzt inzwischen verstärkt auf humanoide Modelle. Anders als viele junge Robotikfirmen verfügt Unitree bereits über ein nennenswertes Geschäft. 2025 erzielte das Unternehmen rund 218 Millionen Euro, mehr als 40 Prozent davon im Ausland.

    Für Peking hat der Erfolg weit über Unitree hinaus Bedeutung. China fördert sogenannte "Embodied AI", also künstliche Intelligenz, die über Roboter mit der physischen Welt interagiert, als strategische Zukunftstechnologie. Humanoide Roboter sollen langfristig unter anderem in Fabriken, Logistik und Dienstleistungen eingesetzt werden. Unitree gilt dabei neben anderen chinesischen Anbietern als einer der aussichtsreichsten Konkurrenten westlicher Unternehmen.

    Der enorme Kurssprung zeigt allerdings auch, wie hoch die Erwartungen inzwischen sind. Auf Basis der zwischenzeitlichen Börsenbewertung wurde Unitree mit einem Vielfachen seines bisherigen Jahresumsatzes gehandelt. Anleger wetten damit darauf, dass aus humanoiden Robotern innerhalb weniger Jahre ein Massenmarkt entsteht. Ob Unitree diese hohen Erwartungen erfüllen kann, dürfte nun zu einer der wichtigsten Fragen für Chinas jungen Robotiksektor werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Der Shanghai Composite Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 3.990PKT auf Shanghai Stock Exchange (18. August 2026, 09:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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