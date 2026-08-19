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    AKTIE IM FOKUS

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    Ausblick von DocMorris treibt Kurs hoch und zieht Redcare mit

    Für Sie zusammengefasst
    • DocMorris-Aktien steigen nach besserer Prognose
    • Umsatzprognose steigt auf neun bis 13 Prozent
    • Rezeptgeschäft und digitale Dienste treiben Wachstum
    AKTIE IM FOKUS - Ausblick von DocMorris treibt Kurs hoch und zieht Redcare mit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Mehr Optimismus der Online-Apotheke DocMorris für das laufende Jahr hat sich am Mittwoch an der Börse ausgezahlt. Die Aktien der Schweizer legten auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als sechs Prozent zu auf 10,88 Euro in Relation zum Schlusskurs an der Heimatbörse Zürich am Vortag. In der Spitze betrug das Kursplus sogar zwölf Prozent. In ihrem Fahrwasser gewannen die Papiere des Kontrahenten Redcare Pharmacy zwei Prozent.

    DocMorris hat im ersten Halbjahr von starken Zuwächsen bei rezeptpflichtigen Medikamenten und einem florierenden Geschäft mit digitalen Dienstleistungen profitiert. Das Unternehmen will nun den Außenumsatz in diesem Jahr um 9 bis 13 Prozent im Vergleich zu 2025 steigern. Zuvor war die Prognose zurückhaltender ausgefallen. Der operative Verlust (Ebitda) soll 10 bis 17,5 Millionen Schweizer Franken betragen. Bislang hatte DocMorris bis zu 25 Millionen Verlust befürchtet./bek/jha/

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    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,58 % und einem Kurs von 10,85 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +6,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +17,46 %/+84,13 % bedeutet.





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