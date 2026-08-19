Ausblick von DocMorris treibt Kurs hoch und zieht Redcare mit

ZÜRICH (dpa-AFX) - Mehr Optimismus der Online-Apotheke DocMorris für das laufende Jahr hat sich am Mittwoch an der Börse ausgezahlt. Die Aktien der Schweizer legten auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als sechs Prozent zu auf 10,88 Euro in Relation zum Schlusskurs an der Heimatbörse Zürich am Vortag. In der Spitze betrug das Kursplus sogar zwölf Prozent. In ihrem Fahrwasser gewannen die Papiere des Kontrahenten Redcare Pharmacy zwei Prozent.

DocMorris hat im ersten Halbjahr von starken Zuwächsen bei rezeptpflichtigen Medikamenten und einem florierenden Geschäft mit digitalen Dienstleistungen profitiert. Das Unternehmen will nun den Außenumsatz in diesem Jahr um 9 bis 13 Prozent im Vergleich zu 2025 steigern. Zuvor war die Prognose zurückhaltender ausgefallen. Der operative Verlust (Ebitda) soll 10 bis 17,5 Millionen Schweizer Franken betragen. Bislang hatte DocMorris bis zu 25 Millionen Verlust befürchtet./bek/jha/