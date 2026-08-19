BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 564 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Schwäche der US-Tochter Lincare sei verantwortlich für die jüngsten Kursverluste der Linde-Aktien, schrieb James Hooper am Mittwoch. Die Reaktion sei aber überzogen, das niedrigere Kursniveau biete nun eine Gelegenheit zum Einstieg, zumal das Kerngeschäft des Herstellers industriell genutzter Gase in einer guten Verfassung sei./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 413,2EUR auf Tradegate (19. August 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 564
Kursziel alt: 564
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 564
Kursziel alt: 564
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