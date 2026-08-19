ANALYSE-FLASH
RBC belässt Adidas auf 'Outperform'
- RBC belässt Adidas weiterhin auf Outperform
- US-Sportartikelbranche belebt sich zum Schulanfang
- Adidas verdrängt Nike in der Verbrauchergunst
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 154,5 auf Tradegate (19. August 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,44 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,89 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +11,65 %/+32,30 % bedeutet.
Analyst:
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wer sich mit Adidas beschäftigt, muss tiefer blicken, als nur auf die Kursperformance zu achten.
Lecker! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert! 🤣
Mit 639 Stück zu 148,65€ rein, könnte eine kleine technische Erholung geben spätestens morgen.