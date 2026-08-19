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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Weitere Dax-Verluste halten sich in Grenzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax drohen weitere Verluste, 26.000 Punkte im Fokus
    • Halbleiterwerte geraten weiter unter Druck
    • Redcare profitiert von starken DocMorris-Zahlen
    Aktien Frankfurt Ausblick - Weitere Dax-Verluste halten sich in Grenzen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Mittwoch auf weitere Kursabschläge zu. Trotz schwacher Vorgaben aus dem internationalen Technologiesektor signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn aber nur ein Minus von 0,1 Prozent auf 26.093 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird 0,2 Prozent tiefer erwartet.

    Die Verluste trafen in Asien wie am Vortag bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was auch für Titel wie Infineon , Aixtron oder Suss Microtec weiteres Ungemach erwarten lässt. Vorbörslich gerieten Infineon und Aixtron etwas unter Druck. Gerade der südkoreanische Kospi war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte seinen Kursstand gegenüber dem Jahreswechsel zeitweise mehr als verdoppelt, bis Ende Juli dann aber wieder mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand.

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    Während die Rekorde der technologielastigen Indizes wie des Kospi, des japanischen Nikkei 225 oder des Nasdaq 100 in den USA Monate her sind, hatte der Dax erst in der Vorwoche seinen Höchststand erreicht. Im Bereich von 26.500 Punkten lief er sich allerdings zuletzt fest.

    Steigende Anleihezinsen und die problematische Lage in Nahost hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass sich die besonders ängstlichen Anleger bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften. Nun gerate beim Dax allerdings "die psychologisch essenzielle Unterstützung bei 26.000 Punkten unweigerlich wieder in den Fokus", schrieb Analyst Frank Sohlleder von Avtivtrades.

    Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hielt trotz eines schwachen ersten Geschäftsquartals mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis an seinen Jahreszielen fest. Auch der Nettoverlust fiel höher als vor einem Jahr aus. Vorbörslich gaben die Aktien nach.

    Derweil profitierten die Titel von Redcare Pharmacy deutlich von positiv aufgenommenen Nachrichten des Konkurrenten DocMorris . Dieser hatte im ersten Halbjahr von starken Zuwächsen bei rezeptpflichtigen Medikamenten und einem florierenden Geschäft mit digitalen Dienstleistungen profitiert und seinen Verlust verringert. Die Schweizer hoben die Jahreszielspannen für den Umsatz und die bereingte operative Ergebnisprognose (Ebitda) an./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,66 % und einem Kurs von 1,351 auf Tradegate (19. August 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -11,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 73,90 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +12,78 %/+79,74 % bedeutet.





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