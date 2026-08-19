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    150-Milliarden-Dollar-Streit

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    Öl-Machtkampf eskaliert: Jetzt ziehen Eni, Shell und Exxon vor Gericht

    Eni, Shell, Exxon & Co. kämpfen gegen Kasachstans Milliardenstrafe. Der Streit um Kashagan bedroht Investitionen und den Ausbau des Mega-Ölfelds.

    Für Sie zusammengefasst
    • Partner klagen gegen Kasachstans Milliardenstrafe
    • Umweltstrafe führt vor internationale Schiedsgerichte
    • Streit gefährdet Kashagans Ausbau und Investitionen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    150-Milliarden-Dollar-Streit - Öl-Machtkampf eskaliert: Jetzt ziehen Eni, Shell und Exxon vor Gericht
    Foto: OpenAI

    Eni und die anderen internationalen Partner des NCOC-Konsortiums (Agip Caspian Sea, eine Eni-Tochtergesellschaft mit 16,8 Prozent am Projektanteil, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, CNPC und Inpex) haben ein Schiedsverfahren gegen Kasachstan wegen der Umweltstrafe von fast 5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem Kashagan-Feld eingeleitet. Das staatliche Unternehmen KazMunayGas beteiligt sich nicht.

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    Die 2023 verhängte Strafe bezieht sich auf die angebliche Lagerung von Schwefelmengen oberhalb der zulässigen Grenzwerte. Die Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück und werfen Kasachstan vor, die in internationalen Abkommen geforderte faire Behandlung nicht zu gewährleisten. Nach Ablauf der Zahlungsfrist am 20. Juli 2026 sollen die kasachischen Behörden einen Teil des Konsortiumsvermögens eingefroren haben.

    KazMunayGas erklärte sich zur Zahlung seines Anteils bereit, während die ausländischen Partner den Rechtsweg beschritten. Zusätzlich zum ICSID-Verfahren läuft ein Schiedsverfahren nach UNCITRAL-Regeln. Dort wurde ein Einzugsverbot für die Geldbuße bis zum Abschluss des Verfahrens verhängt. Astana ist jedoch der Ansicht, dass diese Maßnahme Entscheidungen nationaler Gerichte nicht aufhalten kann und hat die Durchsetzungsmaßnahmen fortgesetzt.

    Der Konflikt reicht jedoch weit über die Umweltstrafe hinaus. Kashagan ist eines der wichtigsten Ölfelder Kasachstans und verfügt Schätzungen zufolge über rund 9 bis 13 Milliarden Barrel förderbares Öl. Die Produktion liegt bei etwa 430.000 bis 450.000 Barrel pro Tag. Damit ist das Feld für den kasachischen Staat ebenso strategisch wichtig wie für die beteiligten internationalen Ölkonzerne.

    Parallel zur Umweltstrafe streiten beide Seiten seit Jahren über Milliardenbeträge bei Projektkosten und Vertragsbedingungen. Anfang 2026 ging es dabei um mehr als 13 Milliarden US-Dollar an Kosten, die Kasachstan teilweise nicht anerkennen will. Shell hatte wegen der anhaltenden Rechtsstreitigkeiten bereits angekündigt, weitere Investitionen in dem Land vorerst zurückzustellen.

    Die Auseinandersetzung könnte damit auch die geplante weitere Entwicklung von Kashagan belasten. Bloomberg berichtete zuletzt unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, ExxonMobil habe eine mögliche gemeinsame Investition von rund 80 Milliarden US-Dollar in eine Erweiterung von Kashagan an eine Lösung der bestehenden Streitigkeiten geknüpft. KazMunayGas wies die Darstellung anschließend jedoch zurück. In diesem Zusammenhang werden Forderungen und Gegenforderungen in einer Größenordnung von weit über 100 Milliarden US-Dollar genannt.

    Für Kasachstan geht es dabei nicht nur um Umweltauflagen, sondern auch um die Frage, welchen Anteil der Staat künftig an den Einnahmen aus seinen riesigen Ölreserven erhält. Astana hat bereits in früheren Konflikten mit internationalen Energiekonzernen bessere Konditionen und höhere Beteiligungen durchgesetzt. Für Eni, Shell, TotalEnergies und ExxonMobil steigt damit das Risiko, dass der Streit um Kashagan nicht nur teuer wird, sondern auch künftige Investitionen und Produktionspläne verzögert.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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