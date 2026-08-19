UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Antikörper-Wirkstoff Lunsekimig gegen Asthma und COPD komme es nun darauf an, ob dieser Krankheitsschübe und Verschlimmerungen der Erkrankung reduzieren könne, schrieb Colin White am Dienstag. Es gehe vor allem um die Effektivität des Wirkstoffs im Vergleich zu anderen Mitteln wie Tezspire, das bei schwerem Asthma die Hürden in puncto Effektivität hoch gelegt habe./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 77,40EUR auf Tradegate (19. August 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Colin White

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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