UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Antikörper-Wirkstoff Lunsekimig gegen Asthma und COPD komme es nun darauf an, ob dieser Krankheitsschübe und Verschlimmerungen der Erkrankung reduzieren könne, schrieb Colin White am Dienstag. Es gehe vor allem um die Effektivität des Wirkstoffs im Vergleich zu anderen Mitteln wie Tezspire, das bei schwerem Asthma die Hürden in puncto Effektivität hoch gelegt habe./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 77,40EUR auf Tradegate (19. August 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Colin White
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Colin White
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte