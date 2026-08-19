DZ BANK stuft Porsche AG auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Michael Punzet bleibt vor allem angesichts der schleppenden Margenerholung skeptisch, wie er am Mittwoch schrieb. Im zweiten Quartal hätten die Zuffenhausener aber vom gutem Modellmix sowie der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Produktstrategie profitiert./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 06:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 44,34EUR auf Tradegate (19. August 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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