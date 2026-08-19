DZ BANK stuft Porsche AG auf 'Verkaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Michael Punzet bleibt vor allem angesichts der schleppenden Margenerholung skeptisch, wie er am Mittwoch schrieb. Im zweiten Quartal hätten die Zuffenhausener aber vom gutem Modellmix sowie der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Produktstrategie profitiert./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 06:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 06:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 44,34EUR auf Tradegate (19. August 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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