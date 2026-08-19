Renk stark - JPMorgan sieht sie als attraktives Übernahmeziel

Mit seinem Kursziel von 75 Euro liegt Perry auf einem Niveau, das zuletzt im Oktober 2025 bezahlt worden war./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 51,25 auf Tradegate (19. August 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,58 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +17,21 %/+46,51 % bedeutet.