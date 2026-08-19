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    AKTIE IM FOKUS

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    Renk stark - JPMorgan sieht sie als attraktives Übernahmeziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk-Aktien steigen auf Tradegate um 2,4 Prozent
    • JPMorgan schürt Übernahmefantasie bei den Anlegern
    • Analyst sieht Renk als attraktives Übernahmeziel
    AKTIE IM FOKUS - Renk stark - JPMorgan sieht sie als attraktives Übernahmeziel
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Renk sind am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im trägen Marktumfeld stark gefragt. Die Papiere des Spezialisten für Antriebstechnik in der Rüstungsindustrie kletterten mit 51,20 Euro um 2,4 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.

    JPMorgan-Analyst David Perry schürte bei den Anlegern Übernahmefantasie. Auch wenn er aktuell kein konkretes Übernahmeangebot ausmacht, sieht er die Augsburger doch als attraktives Ziel für einen größeren Branchenkollegen. Schließlich gebe es enormes Konsolidierungspotenzial im Sektor, so der Experte.

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    Mit seinem Kursziel von 75 Euro liegt Perry auf einem Niveau, das zuletzt im Oktober 2025 bezahlt worden war./ag/mis

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    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 51,25 auf Tradegate (19. August 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -0,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +17,21 %/+46,51 % bedeutet.





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