Ölpreise legen erneut zu - Nordseeöl Brent steigt weiter über 90 US-Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Rohöl hat sich am Mittwoch erneut verteuert. Die Notierung für die Referenzsorte Brent mit Lieferung im Oktober stieg weiter über 90 US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl aus der Nordsee wurde bei 91,44 Dollar gehandelt und damit rund ein halbes Prozent höher als am Vortag. Der Preis für Nordseeöl ist bereits den vierten Handelstag in Folge gestiegen.

Seit Beginn der Woche hat sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als zwei Dollar je Barrel verteuert. Am Markt zeigt sich zunehmend die Sorge, dass eine Normalisierung der Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf vorerst nicht zu erwarten ist. Der Iran fordert für die Öffnung der Straße von Hormus die Umsetzung eines Mitte Juni unterzeichneten Rahmenabkommens mit den USA.