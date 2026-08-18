Starlink eher Ergänzung!

Die Deutsche Telekom ist dabei, ihren Aktienkurs mithilfe von Rückkäufen zu pflegen. Auch die Anstrengungen, ein Unternehmen dieser Größe weiter wachsen zu lassen, sind erfolgreich. Allein für 2026 erwartet das Bonner Unternehmen ein Wachstum des EBITDA AL um 6,3 Prozent auf 47,5 Milliarden Euro, was bemerkenswert ist. Der wichtigste Wachstumsmotor ist das Geschäft in den USA, welches für 2026 ein EBITDA AL von 36,3 Milliarden US-Dollar generieren wird. Die Telekom befindet sich in einer Phase, in der Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen zunehmend greifen. KI und Automatisierung spielen dabei eine zunehmende Rolle. Die Telekom will beispielsweise Prozesse im Vertrieb und Kundenservice automatisieren und dadurch Produktivität und Kostenposition verbessern.

Von einer Verschmelzung mit der US-Tochter erwartete die Telekom offensichtlich einen Impuls zur Steigerung des Gesamtunternehmenswerts. Die Zeit drängt jedoch, da Starlink wie ein Damoklesschwert über der Telekom hängt. Das Management der Telekom betrachtet Starlink aktuell eher als Ergänzung denn als Konkurrenten. Von Mitte März 2022 bis zum Allzeithoch am 3. März 2025 bei 35,91 Euro zeigte die Kursentwicklung der Deutschen Telekom eine deutliche Aufwärtsbewegung. Hauptursache dafür war die schrittweise Integration der Tochtergesellschaft T-Mobile US. Die positiven Wachstumszahlen aus den USA stärkten auch die Muttergesellschaft in Deutschland. Besonders bemerkenswert ist der Kursanstieg zwischen dem 17. April 2024 und dem 3. März 2025, während dessen der Kurs um etwa 58 Prozent zulegte. Ab dem 3. März 2025 trat der Aktienkurs in eine Konsolidierungsphase ein, die von Anfang November 2025 bis Ende Januar 2026 in eine Bodenbildung überging. Anschließend begann erneut eine Phase starker Kurszuwächse, die mittlerweile wieder ausgeglichen wurde. Inzwischen hat der Kurs die wichtige Unterstützungszone bei 28,41 Euro überwunden und zeigt weiterhin Stärke. Diese Entwicklung erfolgt im Kontext eines Überschreitens der 200-Tage-Linie. Sollte dies nachhaltig sein, könnte sich der gegenwärtige Aufwärtstrend fortsetzen.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Das Management der Telekom betrachtet Starlink nicht als ernsthaften Konkurrenten, der die dynamische US-Tochter einbremsen könnte. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JB0WDL) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Deutsche Telekom AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,63 profitieren. Das Ziel sei bei 32,76 Euro angenommen (11,80 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 26,26 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 5,30 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JB0WDL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,90 – 7,91 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 21,00 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG KO-Schwelle: 21,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,86 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 11,77 Euro Hebel: 3,63 Kurschance: + 49 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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