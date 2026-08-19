mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: RESET – jetzt geht’s los!
Klimakrise, steigender Stromhunger und politische Weichenstellungen stellen Deutschlands Energiesystem vor einen Stresstest – mit Risiken, Konflikten und Chancen für Anleger.
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- Der Klimawandel beeinträchtigt zunehmend die Energieversorgung: Hitze und Wassermangel reduzieren die Leistung thermischer und nuklearer Kraftwerke, während Gas und Öl Klima-, Preis- und geopolitischen Risiken unterliegen.
- Der stark steigende Strombedarf durch Elektrifizierung, Klimaanlagen sowie Rechenzentren für Social Media und KI trifft auf volatile erneuerbare Energien und unzureichend ausgebaute Stromnetze. Entscheidend ist daher die Resilienz des gesamten Energiesystems.
- Die Bundesregierung plant noch 2026 die Ausschreibung von 12 GW neuer steuerbarer Kapazität, vor allem Gaskraftwerke, und will den maximalen Ausschreibungspreis von 173.000 auf 244.000 Euro je MW erhöhen.
- Der gewählte energiepolitische Kurs könnte hohe Folgekosten verursachen: Klimakosten könnten bis zu 38 Milliarden Euro erreichen; alternative Szenarien der Energiewende könnten bis 2045 rund 70 Milliarden Euro einsparen.
- Zwischen Nord- und Süddeutschland besteht ein energiepolitischer Konflikt: Hamburg und Schleswig-Holstein prüfen gemeinsam mit Dänemark einen eigenen Strommarkt, während der Süden den Netzausbau – insbesondere die Leitung „SouthLink“ – bislang bremste.
- Für Anleger sieht mwb besonders in technologieübergreifenden Engpassbereichen Chancen: Stromnetze, Transformatoren, Leistungselektronik, Speicher, Kühlung, Wasser, Energieeffizienz, Digitalisierung, Steuerung und Kreislaufwirtschaft – insbesondere bei spezialisierten mittelständischen Unternehmen.
Der nächste wichtige Termin, m:access Konferenz an der Börse München, bei mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank ist am 14.10.2026.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,28 % im Minus.
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