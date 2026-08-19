Western Star Resources veröffentlicht neue Investorenpräsentation, in der die wachsende Wolframplattform in den USA und der Weg zum Bohrbeginn im Jahr 2026 vorgestellt werden

Die aktualisierte Präsentation hebt drei ehemals produzierende Wolframprojekte in den USA, hochgradige Explorationsergebnisse, voranschreitende Bohrziele sowie die Strategie von Western Star hervor, die Projekte in Richtung der Definition einer potenziellen NI 43-101-konformen Mineralressource voranzutreiben

Vancouver, British Columbia – 19. August 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) („Western Star“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Veröffentlichung seiner neu aktualisierten Investorenpräsentation bekannt zu geben, die Aktionären und potenziellen Investoren einen umfassenden Überblick über das sich rasch entwickelnde nordamerikanische Portfolio im Bereich kritischer Minerale des Unternehmens sowie dessen Strategie zum Aufbau einer bedeutenden, auf die USA ausgerichteten Wolframexplorationsplattform bietet.

Die aktualisierte Präsentation vereint erstmals in einem einzigen Unternehmensdokument die historischen Produktionsaufzeichnungen, aktuellen Explorationsergebnisse, geophysikalischen Auswertungen, Oberflächenprobenahmen, sich abzeichnenden Bohrziele und die geplante Weiterentwicklungsstrategie für die Wolframprojekte Eagle Point, Rowland und White Star von Western Star in den Vereinigten Staaten sowie für das polymetallische Projekt Western Star des Unternehmens in British Columbia, für das bereits Bohrgenehmigungen vorliegen.

Die Präsentation ist auf der Website des Unternehmens unter www.westernstarresources.com verfügbar.

Western Star ist der Ansicht, dass die aktualisierte Präsentation den bedeutenden Wandel verdeutlicht, den das Unternehmen im vergangenen Jahr vollzogen hat – vom Erwerb historisch produktiver Mineralprojekte hin zur aktiven Erhebung moderner Explorationsdaten und der Weiterentwicklung vorrangiger Ziele im Hinblick auf Bohruntersuchungen.

Die Wolframstrategie des Unternehmens in den USA konzentriert sich nun auf drei ehemals produzierende Projekte in zwei etablierten Bergbaurevieren der USA, die jeweils Explorationschancen in unterschiedlichen Phasen bieten und Western Star gemeinsam eine wachsende Pipeline potenzieller Bohrziele verschaffen.

EIN US-WOLFRAMPORTFOLIO AUF DEM WEG VON DER VERGANGENHEIT ZUR MODERNEN EXPLORATION

Die aktualisierte Präsentation hebt Folgendes hervor:

- Eagle Point, New Mexico: ein zu 100 % unternehmenseigenes Wolframprojekt, das früher in Produktion war und acht in der Vergangenheit kartierte Skarnkörper entlang eines etwa 1.500 bis 2.000 Fuß langen höffigen Granit-Kalkstein-Kontakts beherbergt [3]. Die historische Produktion belief sich auf insgesamt etwa 1.800 Tonnen scheelithaltiges Material, die in den Jahren 1943-44 an die Vorratslager der US-Regierung in Deming geliefert wurden und auf Grundlage von 0,48 % WO3 abgerechnet wurden [1][2]. Zu den Oberflächenproben des U.S. Geological Survey und des New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources (USGS/NMBGMR) gehört die Probe LH705, eine scheelitreiche Ausbissprobe, die 27,6 % WO3 und 0,98 % Mo enthielt [4]. Im Jahr 1955 erarbeitete und empfahl die US-Regierung einen Explorationsvertrag der Defense Minerals Exploration Administration (Idm-E783, Aktenzeichen DMEA-3701), in dessen Rahmen sie 75 % eines Explorationsprogramms finanziert hätte, das eine Schachtabteufung und Diamantkernbohrungen umfassen sollte [3]. Historische Schätzungen im Zusammenhang mit Eagle Point sind historischer Natur, sind nicht NI 43-101-konform und werden vom Unternehmen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven behandelt – siehe „Historische Schätzungen“ weiter unten.

- Rowland, Nevada: ein ehemals produzierendes Wolframprojekt, in dem das Explorationsprogramm 2026 von Western Star ausgewählte Gesteins-, Lesestein- und Schlitzprobenergebnisse mit bis zu 4,02 % WO3 lieferte (Probe RO-16-01, Rowland Main), wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Juli 2026 bekannt gegeben. Geochemische Bodenuntersuchungen (Pressemitteilung vom 10. Juli 2026), drohnengestützte Magnetikmessungen (Pressemitteilung vom 17. Juni 2026) und geologische Kartierungen haben Central und Rowland Main als wichtigste Explorationszielgebiete innerhalb eines etwa einen Kilometer langen geochemischen Korridors identifiziert.

- White Star, Nevada: ein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt, das an Rowland angrenzt, wo eine ausgewählte Gesteinsprobe aus dem Jahr 2026 (WS-16-02) 3,00 % WO3 und 711 ppm Mo enthielt, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Juli 2026 bekannt gegeben wurde. Der erste moderne, hochauflösende UAV-Magnetikdatensatz des Unternehmens, über den am 15. Juli 2026 berichtet wurde, hat mehrere interpretierte Zielzonen jenseits der bekannten historischen Abbaustätten identifiziert.

- Zusammen bilden Rowland und White Star das konsolidierte Wolframprojektgebiet Jarbidge-Charleston des Unternehmens, ein Explorationskonzept, das mehr als sechs Kilometer höffiger wolframhaltiger Horizonte umfasst. Das Unternehmen hat Maßnahmen zur Einholung von Bohrgenehmigungen eingeleitet; ein Betriebsplan (Plan of Operations) soll in Kürze beim US-Forstdienst (USFS) eingereicht werden, um das konsolidierte Gebiet Jarbidge-Charleston abzudecken.

Die aktualisierte Präsentation bietet Investoren zudem detaillierte Projektkarten, historische Abbaustätten, geologische Interpretationen, Probenahmestellen und geophysikalische Datensätze, die veranschaulichen, wie Western Star sein US-Portfolio schrittweise von historischen Informationen hin zu einer modernen Zieldefinition weiterentwickelt.

EAGLE POINT: MÖGLICHER WEG ZUR RESSOURCENDEFINITION

Ein zentrales Element der Zukunftsstrategie von Western Star ist die systematische Weiterentwicklung des Wolframprojekts Eagle Point.

Das Unternehmen beabsichtigt, früher identifizierte Wolframmineralisierungen und ausgewählte Erweiterungen anhand moderner Kartierungsmethoden, geochemischer und geophysikalischer Methoden und – vorbehaltlich der Erteilung der erforderlichen Genehmigung, der Finanzierung, der endgültigen Bohrplanung, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern und anderer üblicher Erwägungen – Bohrungen zu überprüfen.

Das Ziel von Western Star besteht darin, ausreichende moderne geologische, analytische sowie QA/QC-Daten zu generieren, um festzustellen, ob Eagle Point letztendlich für die Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects in Frage kommt.

Wie vom Unternehmen bereits in seiner Pressemitteilung vom 4. August 2026 bekannt gegeben, strebt Western Star vorbehaltlich der vorgenannten Bedingungen ein erstes Bohrprogramm bei Eagle Point im Laufe des Jahres 2026 an. Das vorgeschlagene Programm soll die Geometrie, den Gehalt und die Kontinuität der historisch identifizierten wolframhaltigen Skarnmineralisierung untersuchen und gleichzeitig ausgewählte Möglichkeiten in Streichrichtung und in der Tiefe überprüfen.

Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Bohrungen oder Explorationsarbeiten zur Definition einer Mineralressource führen werden oder dass sich eine identifizierte Mineralisierung letztendlich als wirtschaftlich abbaubar erweisen wird.

ROWLAND UND WHITE STAR: AUFBAU EINER ZIELPIPELINE IN BEZIRKSGRÖSSE IN NEVADA

Die aktualisierte Präsentation veranschaulicht den Fortschritt der Explorationsstrategie von Western Star in Nevada – vom Erwerb und der Erweiterung der Landflächen über geophysikalische und geochemische Untersuchungen sowie Probenahmen bis hin zur aktuellen Definition von Bohrzielen.

Bei Rowland zeigten 93 Bodenproben, die im Rahmen des Programms 2026 des Unternehmens entnommen wurden, eine kohärente geochemische Wolfram-Kupfer-Molybdän-Wismut-Signatur, die sich über einen etwa einen Kilometer langen strukturellen Korridor erstreckt. Die stärksten Bodenanomalien fallen mit den magnetischen Gradienten der drohnengestützten Messungen sowie mit interpretierten Kontakten zwischen Intrusiv- und Karbonatgestein in Anlehnung an die regionale Kartierung von Coats (1964) zusammen [6], wobei sich Central und Rowland Main als die derzeit wichtigsten Explorationszielgebiete abzeichnen.

Im angrenzenden Gebiet White Star führt Western Star derzeit die Auswertungen der Magnetikmessungen, die geochemischen Oberflächenuntersuchungen, die Kartierungen sowie das selektive Gesteinsergebnis von 3,00 % WO3 zusammen, um weitere Zielgebiete innerhalb des gesamten Explorationsgebiets in Nevada zu priorisieren. Im Rahmen dieses Prozesses wird derzeit die dreidimensionale Inversion des geophysikalischen Datensatzes abgeschlossen; die Ergebnisse dieser Arbeiten werden nach Erhalt per Pressemitteilung bekannt gegeben.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieser systematische Ansatz einen strukturierten Weg bietet, um zu ermitteln, welche Ziele zukünftige Bohrungen rechtfertigen.

US-POLITIK ZU KRITISCHEN MINERALEN UND MÖGLICHE STAATLICHE UNTERSTÜTZUNG

Die Bedeutung von Wolfram für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, fortschrittliche Fertigung und Technologie hat sichere Versorgungsketten für kritische Minerale fest in den strategischen politischen Diskussionen der USA verankert.

Western Star beabsichtigt, weiterhin verfügbare US-Bundesprogramme zu prüfen, die die Exploration, die Erschließung und die Sicherung von Lieferketten für kritische Minerale im Inland unterstützen könnten, einschließlich potenzieller Zuschüsse, Kostenteilungen und anderer nicht verwässernder Finanzierungsmöglichkeiten, sofern die Projekte des Unternehmens die geltenden Förderkriterien erfüllen.

Wie bereits am 4. August 2026 bekannt gegeben, hat das Unternehmen einen Antrag im Rahmen einer Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium bezüglich der zuverlässigen Versorgung mit strategisch wichtigen Mineralen eingereicht.

Es gibt keine Gewähr dafür, dass das Unternehmen die Voraussetzungen im Rahmen dieser Ausschreibung oder eines anderen Regierungsprogramms erfüllt bzw. den Zuschlag oder Fördermittel erhält.

Der historische Präzedenzfall bei Eagle Point ist bemerkenswert: Im Jahr 1955 erarbeitete und empfahl die US-Regierung einen Explorationsvertrag der Defense Minerals Exploration Administration (Idm-E783, Aktenzeichen DMEA-3701), in dessen Rahmen sie 75 % eines vorgeschlagenen Explorationsprogramms finanziert hätte, das das Abteufen eines Schachts und Diamantkernbohrungen umfassen sollte. Dieser Vertrag trat jedoch nie in Kraft, und das Programm wurde nie durchgeführt [3].

KOMMENTAR DES CEO

Blake Morgan, President und Chief Executive Officer von Western Star Resources, erklärte:

„Der Zweck dieser neuen Präsentation ist es, den Investoren genau zu zeigen, was Western Star aufgebaut hat, und – was noch wichtiger ist – wohin wir das Unternehmen als Nächstes führen wollen.

Wir haben drei ehemals produzierende Wolframprojekte in den Vereinigten Staaten zusammengetragen und sprechen nicht mehr nur von historischem Potenzial. Bei Rowland und White Star haben wir moderne geophysikalische und geochemische Untersuchungen durchgeführt sowie zertifizierte Laborergebnisse vorgelegt. Für Rowland haben die Genehmigungsverfahren für Bohrungen begonnen. Auf Eagle Point arbeiten wir daran, ein Wolframsystem systematisch zu untersuchen, das in der Vergangenheit erhebliche Aufmerksamkeit der US-Regierung auf sich gezogen hat, auf dem das wichtigste staatlich geförderte Bohrprogramm jedoch nie durchgeführt wurde.

Was uns an Eagle Point begeistert, ist die Kombination aus historischer Produktion, acht kartierten Skarnkörpern, außergewöhnlichen gemeldeten Oberflächenergebnissen und einem System, das mit modernen Explorationstechniken noch nicht erkundet wurde. Unser Ziel besteht darin, die modernen Bohrdaten und geologischen Daten zu generieren, die erforderlich sind, um festzustellen, ob bei Eagle Point eine erste NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung durchgeführt werden kann, und gleichzeitig das umfassendere Explorationspotenzial des Systems zu überprüfen.

Nevada bietet uns eine zweite wichtige Explorationsfront. Rowland und White Star verschaffen uns nun eine umfangreiche Pipeline an Zielen in Distriktgröße, und die Zusammenführung moderner Daten aus geophysikalischen Messungen, geochemischen Untersuchungen und Kartierungen ermöglicht es uns, unsere Explorationsausgaben zunehmend auf die Gebiete mit der höchsten Priorität zu konzentrieren.

Die Strategie für die nächste Phase ist klar: Wir definieren die Ziele, holen die erforderlichen Genehmigungen ein, bohren auf den vielversprechendsten Standorten und treiben unsere Projekte – sofern die Ergebnisse und Daten dies rechtfertigen – in Richtung konformer Mineralressourcen voran.

„In einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten der sicheren Versorgung mit kritischen Mineralen zunehmend strategische Bedeutung beimessen, sind wir der Ansicht, dass Western Star ein äußerst relevantes Portfolio zusammengestellt hat. Wir beabsichtigen, die geologischen Chancen aggressiv zu verfolgen und dabei weiterhin diszipliniert mit Kapital umzugehen und uns auf die Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre zu konzentrieren.“

ZUSÄTZLICHE EXPLORATIONSMÖGLICHKEITEN IN KANADA

Die aktualisierte Investorenpräsentation hebt zudem das zu 100 % im Besitz von Western Star befindliche Konzessionsgebiet Western Star im Bergbaurevier Revelstoke in British Columbia hervor.

Das 4.740 Hektar (46,4 km²) große Projekt verfügt über die Genehmigung für ein Bohrprogramm mit mehreren Bohrplattformen, wobei die damit verbundene staatliche Kaution, wie vom Unternehmen am 18. September 2025 bekannt gegeben, entrichtet wurde. Das Konzessionsgebiet Western Star beherbergt zwölf dokumentierte MINFILE-Mineralvorkommen. Drei weitere Vorkommen befinden sich im angrenzenden Konzessionsgebiet Discovery entlang eines mineralisierten Trends, der sich Berichten zufolge über mehr als 6,2 Kilometer erstreckt [7]. Diese Informationen zu den Mineralvorkommen stammen aus behördlichen Aufzeichnungen Dritter und wurden von der qualifizierten Person nicht überprüft. Das Konzessionsgebiet verschafft Western Star ein zusätzliches Standbein im Bereich Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink, während der Schwerpunkt des Unternehmens weiterhin auf der Weiterentwicklung seines Wolframportfolios in den USA liegt.

DIE NEUE INVESTORENPRÄSENTATION VON WESTERN STAR RESOURCES

Aktionäre, potenzielle Investoren, Branchenvertreter und andere Interessierte sind herzlich eingeladen, sich die aktualisierte Investorenpräsentation von Western Star Resources anzusehen und auf der Website des Unternehmens unter www.westernstarresources.com mehr über die Wolframstrategie des Unternehmens in den USA, die Explorationsprogramme und das Projektportfolio zu erfahren.

Quellennachweis

Moore, J. I., Jr., 1952. Report of the Eagle Point Mine, Hidalgo County, New Mexico. Haile Mines, Inc., May 1952. New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources, Bergbauakte 4208. Report of the Eagle Point Mine, Hidalgo County, New Mexico. Undatiertes Typoskript (Archivvermerk „1948?“). New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources, Bergbauakte 4207. U.S. Bureau of Mines and U.S. Geological Survey. Untersuchungs-, Explorationsunterstützungs- und Produktionsunterlagen, Wolframlagerstätte Eagle Point, Granite Pass, Hidalgo County, New Mexico. Akten der Defense Minerals Administration und der Defense Minerals Exploration Administration, Aktenzeichen DMA-1475, DMA-1476X, DMEA-3276 und DMEA-3701, 1941–1957. U.S. National Archives, Record Group 70. McLemore, V. T., 2025. Earth MRI – Datenbank mit chemischen Analysen kritischer Mineralvorkommen in New Mexico. New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources, Socorro, New Mexico. Proben LH700–LH711, Gebiet Eureka, Hidalgo County; Analysen durch den U.S. Geological Survey, Laborakte MRP-21541; entnommen am 26.–27. November 2024, analysiert am 27. März 2025. Dale, V. B. und McKinney, W. A., 1959. Tungsten deposits of New Mexico. U.S. Bureau of Mines Report of Investigations 5517, 72 S. Coats, R. R., 1964. Geology of the Jarbidge quadrangle, Nevada–Idaho. U.S. Geological Survey Bulletin 1141-M, Maßstab 1:62.500. British Columbia Geological Survey. MINFILE-Datenbank von Mineralvorkommen, Revelstoke Mining District. British Columbia Ministry of Mining and Critical Minerals.

Die in dieser Pressemitteilung angegebenen WO₃-Werte wurden aus dem Element Wolfram (W) unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors von 1,2611 berechnet.

Historische Schätzungen

Bei den in dieser Pressemitteilung genannten historischen Schätzungen handelt es sich um die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. August 2026 veröffentlichten Angaben, nämlich die Schätzung von J. N. Faick, Geologe beim U.S. Geological Survey, und Harrison Schmitt, beratender Geologe des damaligen Antragstellers, zu einem historischen Mineralisierungssystem in der Größenordnung von etwa 170.000 Tonnen mineralisiertem Tactit, das an der Oberfläche zutage tritt und sich aus etwa 70.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,40 % WO₃ sowie etwa 100.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,25 % WO₃ zusammensetzt [3]. Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Schätzungen sind historischer Natur und wurden vor der Einführung der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Die Schätzungen basieren auf Schürfgrabungen an der Oberfläche, Beobachtungen mit UV-Lampen sowie vereinzelten Stich- und Splitterproben, ohne unterstützende Bohrdaten zur Untermauerung oder dokumentierte Qualitätskontrolle, und einzelne Schätzungen weichen um den Faktor drei bis vier voneinander ab; das Unternehmen stuft ihre Zuverlässigkeit daher als gering und ihre Relevanz als auf den Kontext der historischen Exploration beschränkt ein. Eine Verifizierung als aktuelle Mineralressourcen würde detaillierte Kartierungen, systematische Schlitzprobenahmen gemäß einem dokumentierten QA/QC-Protokoll sowie Bohrungen mit ausreichender Dichte zur Ermittlung des Gehalts und der geometrischen Kontinuität erfordern, gefolgt von einer unabhängigen Datenüberprüfung und Schätzung durch eine qualifizierte Person. Die historischen Schätzungen werden ausschließlich zur Veranschaulichung des historischen Explorationskontexts des Konzessionsgebiets Eagle Point dargestellt und sollten nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven herangezogen werden.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Gesteinssplitter-, Lesestein- und Schlitzproben, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden vom Feldteam des Unternehmens unter der Aufsicht einer qualifizierten Person entnommen und zur Aufbereitung und Analyse an ALS Global (Reno, Nevada), ein vom Unternehmen unabhängiges akkreditiertes Labor, geschickt. Die Proben wurden mittels der Methode ME-MS61 auf Wolfram und 47 weitere Elemente analysiert, wobei Wolframbestimmungen oberhalb des Grenzwerts mittels eines Schmelzaufschlusses und anschließender Röntgenfluoreszenzanalyse erfolgten. Bodenproben wurden in einem nominalen Abstand von 25 Metern entnommen und von demselben Labor analysiert. Ausführliche Informationen zur Probenahmemethodik, zu den Analyseverfahren und zu den Qualitätskontrollprotokollen des Unternehmens sind in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 10. Juli 2026 und 28. Juli 2026 enthalten. Ausgewählte Gesteins-, Lesestein- und Schlitzproben sind selektiver Natur und nicht unbedingt repräsentativ für die in den Konzessionsgebieten des Unternehmens beherbergte Mineralisierung.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung und in der Investorenpräsentation, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden von Jasper Mowatt, MIMMM (Mitgliedsnr. 0486653) und MAusIMM (Mitgliedsnr. 3178851), einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Mowatt ist nicht unabhängig vom Unternehmen. Die oben offengelegten historischen Informationen und Angaben Dritter stammen aus den unter „Quellennachweis“ angeführten Quellen; die qualifizierte Person hat diese Quellen geprüft, jedoch die zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- oder Vermessungsdaten, die nicht verfügbar sind, nicht verifiziert. Herr Mowatt hat die Konzessionsgebiete Eagle Point, Rowland und White Star im Juni 2026 besucht.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten konzentriert, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf Wolfram und kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten liegt. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio ehemals produzierender Wolframprojekte in Nevada und New Mexico weiter und behält gleichzeitig durch sein Konzessionsgebiet Western Star in British Columbia ein zusätzliches Explorationsengagement bei.

Weitere Informationen sowie die neue Investorenpräsentation des Unternehmens finden Sie unter www.westernstarresources.com. Die Website des Unternehmens ist die derzeitige offizielle Unternehmensseite.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Blake Morgan

President, CEO und Direktor

Western Star Resources Inc.

E-Mail: blake@acvc.vc

Tel.: 236-878-4938

1020 – 800 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu künftigen Explorationsaktivitäten; geplanten Bohrungen bei Eagle Point, Rowland, White Star oder anderen Liegenschaften des Unternehmens; dem Zeitplan und dem Erhalt von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen; der Identifizierung, Priorisierung und Erprobung von Explorationszielen; der möglichen Erstellung von Mineralressourcenschätzungen; der potenziellen Größe, Kontinuität, dem Gehalt oder der wirtschaftlichen Bedeutung der Mineralisierung; möglichen Anträgen auf staatliche Zuschüsse bzw. deren Erhalt, Finanzierungen, Kostenteilnahmen oder anderer Unterstützung; die Strategie des Unternehmens im Bereich kritischer Minerale; sowie die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplanten Explorationsprogramme wie erwartet verlaufen, dass die erforderlichen Genehmigungen oder Finanzmittel beschafft werden, dass die Exploration zur Entdeckung oder Abgrenzung einer Mineralressource führt, dass eine Mineralressourcenschätzung fertiggestellt wird oder dass das Unternehmen Anspruch auf staatliche Fördermittel hat oder diese erhält.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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Die Western Star Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 0,248EUR auf Frankfurt (19. August 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.