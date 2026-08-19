WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 1,80 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei der gewohnt schwache Start ins Jahr gewesen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch. Der Auftragseingang sei jedoch ordentlich./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,43 % und einem Kurs von 1,340EUR auf Tradegate (19. August 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,80

Kursziel alt: 1,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

