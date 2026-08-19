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    Sie kauft den Cerebras-Crash

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    Cathie Wood setzt Millionen gegen einen KI-Boom, den fast alle feiern

    Cathie Wood kauft den Cerebras-Rücksetzer – und stellt sich gegen einen KI-Trade, der gerade Milliarden anzieht. Ihre These: Der Boom könnte sich selbst Konkurrenz heranzüchten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wood setzt auf Cerebras statt auf HBM-Aktien
    • Hohe Speicherpreise fördern Alternativen zu HBM
    • Cerebras wächst stark und bringt neue KI-Hardware
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Sie kauft den Cerebras-Crash - Cathie Wood setzt Millionen gegen einen KI-Boom, den fast alle feiern
    Foto: ARK Invest

    Cathie Wood stellt sich gegen einen der heißesten KI-Trades des Jahres: Während Speicherhersteller wie Micron und SK Hynix vom Boom bei High-Bandwidth Memory profitieren, meidet ARK Invest die Aktien – und setzt stattdessen auf Cerebras. Wood argumentiert, dass explodierende Speicherpreise Ingenieure geradezu dazu zwingen, Alternativen zu entwickeln. "Wenn sich Preise verdreifachen, vervierfachen oder verzehnfachen, ist das kein normaler Zustand für Technologie", sagte Wood in einem Podcast-Interview. "Das ist eigentlich negativ, aber die meisten Leute halten es für äußerst positiv."

    ARK hat die Cerebras-Position zuletzt deutlich ausgebaut. Allein in der vergangenen und laufenden Woche kaufte die Investmentgesellschaft über ihre ETFs Aktien im Wert von rund 28 Millionen US-Dollar hinzu. Am Dienstag kamen weitere 35.000 Aktien dazu, nachdem bereits in der Vorwoche 106.941 Stück gekauft worden waren. Das Timing ist auffällig: Die Cerebras-Aktie brach am Dienstag um 12,7 Prozent ein, nachdem sie am Vortag noch 15,1 Prozent zugelegt hatte.

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    Wood setzt dabei auf eine technologische Wette: Cerebras und das nicht börsennotierte Groq könnten den Bedarf an teurem HBM-Speicher, einem besonders schnellen Speicher für KI-Chips, deutlich reduzieren oder sogar umgehen. "Beide, Cerebras und Groq, benötigen keinen Speicher mit hoher Bandbreite", sagte Wood. "Wir beobachten, dass der Bedarf an Speicher mit hoher Bandbreite bei der Inferenz technisch umgangen wird."

    Cerebras liefert dazu neue Hardware. Auf der Entwicklerkonferenz Supernova 2026 stellte das Unternehmen den CS-4 vor, der bei der sogenannten KI-Inferenz – also beim Erzeugen von Antworten durch bereits trainierte Modelle – laut eigenen Angaben bis zu 30-mal schneller arbeiten soll als GPU-basierte Systeme. Der CS-4 nutzt drei besonders große WSE-3-Turbo-Prozessoren und kommt mit 50 Prozent weniger Komponenten aus. Die Markteinführung ist für das dritte Quartal geplant.

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    Auch operativ wächst Cerebras deutlich: Der Umsatz lag im zweiten Quartal bei 209,9 Millionen US-Dollar und damit fast doppelt so hoch wie vom Markt erwartet. Die Jahresprognose wurde auf 880 bis 890 Millionen US-Dollar angehoben. Gleichzeitig fiel die bereinigte Bruttomarge von 46,5 auf 40,6 Prozent. Für zusätzliche Fantasie sorgt OpenAI: Der Konzern hat sich verpflichtet, bis 2028 Rechenleistung von Cerebras im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar abzunehmen. 

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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