WARBURG RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 74 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnaussichten trübten sich ein, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er verwies auf einen wohl schwächer werdenden Luftverkehr und höhere Zinsbelastungen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 63,10EUR auf Tradegate (19. August 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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