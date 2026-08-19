WARBURG RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 74 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnaussichten trübten sich ein, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er verwies auf einen wohl schwächer werdenden Luftverkehr und höhere Zinsbelastungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 63,10EUR auf Tradegate (19. August 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 68
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