DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Leasing-Anbieter habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der starke operative Hebel müsse weiterhin hohe Kreditausfälle kompensieren./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 11,22EUR auf Tradegate (19. August 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Olivia Pulvermacher

Analysiertes Unternehmen: Grenke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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