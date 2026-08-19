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    Besonders beachtet!

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    Heidelberger Druckmaschinen Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 19.08.2026

    Am 19.08.2026 ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie, bisher, um -4,03 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberger Druckmaschinen Aktie.

    Besonders beachtet! - Heidelberger Druckmaschinen Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 19.08.2026
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.08.2026

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie notiert aktuell bei 1,3580 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,03 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0570  entspricht. Der Kursrückgang der Heidelberger Druckmaschinen Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,03 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,07 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um -7,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Heidelberger Druckmaschinen einen Rückgang von -30,27 %.

    Während Heidelberger Druckmaschinen deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört Heidelberger Druckmaschinen heute zu den auffälligeren Werten.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,42 %
    1 Monat +5,10 %
    3 Monate +3,07 %
    1 Jahr -33,24 %
    Stand: 19.08.2026, 09:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal, den gesunkenen Auftragseingang und die dennoch bestätigten Jahresziele. Diskutiert werden ein mögliches Kurspotenzial durch bessere Zukunftserwartungen, ein für 2027 erwartetes KGV von etwa 12, Übernahmefantasie sowie mögliche Kursbelastungen durch Shortseller und strukturierte Produkte. Rücksetzer gelten teils als Kaufgelegenheit.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

    Zur Heidelberger Druckmaschinen Diskussion

    Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 414,09 Mio.EUR € wert.

    Heidelberger Druck unter Druck - Quartalszahlen durchwachsen


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    Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberger Druckmaschinen

    -5,22 %
    -9,77 %
    -3,58 %
    +0,07 %
    -33,49 %
    +7,44 %
    -36,07 %
    -38,57 %
    -96,65 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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