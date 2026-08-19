Heidelberger Druckmaschinen Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 19.08.2026

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie notiert aktuell bei 1,3580€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,03 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0570 € entspricht. Der Kursrückgang der Heidelberger Druckmaschinen Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,03 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,07 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um -7,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Heidelberger Druckmaschinen einen Rückgang von -30,27 %.

Während Heidelberger Druckmaschinen deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört Heidelberger Druckmaschinen heute zu den auffälligeren Werten.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,42 % 1 Monat +5,10 % 3 Monate +3,07 % 1 Jahr -33,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.08.2026, 09:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal, den gesunkenen Auftragseingang und die dennoch bestätigten Jahresziele. Diskutiert werden ein mögliches Kurspotenzial durch bessere Zukunftserwartungen, ein für 2027 erwartetes KGV von etwa 12, Übernahmefantasie sowie mögliche Kursbelastungen durch Shortseller und strukturierte Produkte. Rücksetzer gelten teils als Kaufgelegenheit.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 414,09 Mio.EUR € wert.

Die Aktien von Heidelberger Druckmaschinen haben am Mittwoch nach der Vorlage von Geschäftszahlen deutlich nachgegeben. Im frühen Handel fiel der Kurs um rund vier Prozent auf 1,345 Euro. Für den bisherigen Jahresverlauf steht damit nun ein …

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fuji Film Holdings, Koenig & Bauer und Co.

Fuji Film Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. Koenig & Bauer notiert im Plus, mit +0,89 %.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.