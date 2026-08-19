Samara Asset Group: Aktienrückkauf – Bekanntmachung um 05 Uhr CET/CEST
Samara Asset Group setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und meldet in der 47. Zwischenmitteilung neue Transaktionen im August 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Samara Asset Group plc veröffentlichte die 47. Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkauf gemäß EU-Marktmissbrauchsverordnung.
- Im Zeitraum vom 10. bis 14. August 2026 wurden insgesamt 78 eigene Aktien zurückgekauft.
- Die Käufe erfolgten ausschließlich am 13. und 14. August: jeweils 39 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 2,20 Euro und einem Volumen von 85,80 Euro.
- Vom 10. bis 12. August 2026 fanden keine Aktienrückkäufe statt.
- Seit Beginn des Programms am 18. September 2025 wurden insgesamt 493.610 Aktien erworben.
- Die Rückkäufe wurden ausschließlich über die Börse durch die Baader Bank AG durchgeführt; weitere Transaktionsdetails sind auf www.samara-ag.com verfügbar.
Der Kurs von Samara Asset Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im
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