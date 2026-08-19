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    Inturai Ventures schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von DomeCommand ab und reicht abgeändertes Platzierungsdokument ein

    Inturai Ventures schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von DomeCommand ab und reicht abgeändertes Platzierungsdokument ein
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

    -          Das Unternehmen hat eine endgültige Asset-Kaufvereinbarung zum Erwerb des geistigen Eigentums hinter DomeCommand (domecommand.ai), einer KI-gestützten Kommando- und Steuerungsplattform (C2) für autonome Drohnenschwärme, abgeschlossen.

    -          Das Unternehmen hat ein abgeändertes und neu formuliertes Platzierungsdokument eingereicht.

    -          Die Bedingungen der zuvor angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit einem Platzierungsvolumen von bis zu 1.275.000 $ bleiben aufrecht.

     

    VANCOUVER, BC, 19. August 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen) (CSE: URAI) (OTC: URAIF) (FWB: 3QG0) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 6. Juli 2026 eine endgültige Asset-Kaufvereinbarung (die „Asset-Kaufvereinbarung“) abgeschlossen hat, um sich die Übernahme (die „Übernahme“) des geistigen Eigentums hinter DomeCommand, einer KI-gestützten Kommando- und Steuerungsplattform für autonome Drohnenschwärme, zusammen mit einer unbefristeten, lizenzgebührenfreien und weltweiten Lizenz für die Software Distri, auf der sie läuft, zu sichern. 

     

    Im Rahmen der Übernahme wird das Unternehmen die vollständigen Rechte am geistigen Eigentum von DomeCommand sowie eine unbefristete, lizenzgebührenfreie und weltweite Lizenz für die Softwareplattform Distri erwerben. Die Gesamtvergütung beträgt bis zu 6.025.000 CAD und setzt sich zusammen aus einer Vorauszahlung von 25.000 CAD sowie der Ausgabe von bis zu 30.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Vergütungsaktien“) zum Richtpreis von 0,20 CAD pro Vergütungsaktie, wobei bestimmte Entwicklungsmeilensteine und zeitbasierte Meilensteine im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum von DomeCommand erreicht werden müssen. Der Abschluss der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen, wozu unter anderem die Genehmigung seitens der Canadian Securities Exchange zählt.

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