Warburg Research belässt Heidelberger Druck auf 'Buy'

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18.08. 08:13 dpa-AFX: EQS-News: Christoph Burkhard wird zum 1. Oktober 2026 neuer Finanzvorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (deutsch)

Christoph Burkhard wird zum 1. Oktober 2026 neuer Finanzvorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG

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18.08.2026 / 08:13 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat Christoph Burkhard (62) mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum ordentlichen Vorstandsmitglied und Finanzvorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG bestellt. Mit dem Wechsel an der Spitze des Finanzbereichs wird Volker Herdin zum 30. September 2026 in den wohlverdienten Ruhestand eintreten. Bis zu seinem Ausscheiden wird Volker Herdin die Übergabe an Christoph Burkhard begleiten und einen reibungslosen Übergang sicherstellen. Christoph Burkhard wird in seiner Rolle als CFO die Ressorts Finanzen, Controlling, Investor Relations, M&A, Rechnungswesen, Recht, Steuern sowie Informationssicherheit verantworten.

"Mit Herrn Burkhard haben wir einen im internationalen Umfeld sehr erfahrenen CFO gewonnen, der über ausgezeichnetes Know-how in den Bereichen Finanzierung und Investor Relations verfügt", sagt Dr. Martin Sonnenschein, Aufsichtsratsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. "Daneben hat Herr Burkhard bereits seine Fähigkeit zur erfolgreichen und nachhaltigen Cashflow-Generierung bei zwei börsennotierten internationalen Maschinenbauunternehmen unter Beweis gestellt. Dies ist auch für HEIDELBERG ein sehr wichtiges Thema, so Dr. Sonnenschein weiter.

Burkhard ist zurzeit CFO des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson. Dieses Amt hat er zum 31. August 2026 niedergelegt. Davor war er Finanzvorstand beim Hamburger Windturbinenbauer Nordex. Burkhard wurde 1964 geboren und schloss sein Studium zum Diplom-Kaufmann an der Universität Tübingen ab. Den anschließenden Master of Science erreichte er an der London School of Economics. Burkhard startete seine Karriere als Analyst für die Europäische Kommission in Luxemburg, bevor er anschließend zur BHF Bank nach Frankfurt ging. 1998 wechselte Burkhard zu Siemens Financial Services nach München, wo er sechs Jahre im Finanzbereich für die operativen Einheiten von Siemens Projekt- und Exportfinanzierungen strukturiert und verhandelt hat. Es folgten weitere kaufmännische Führungspositionen im Siemens Konzern.

"Mit Herrn Burkhard gewinnen wir einen CFO, der unser Unternehmen auf seinem Weg zu einem integrierten Technologiekonzern nachhaltig stärken wird. Zudem steht der Ausbau der finanziellen Stärke von HEIDELBERG sowie die entsprechende Positionierung des Unternehmens am Kapitalmarkt im Vordergrund", sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG.

"Ich freue mich sehr darauf, die zukünftige Entwicklung dieses traditionsreichen und renommierten Technologieunternehmens gemeinsam mit dem Vorstandsteam aktiv zu gestalten und voranzutreiben", kommentiert Christoph Burkhard.