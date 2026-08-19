🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Munich Re will das Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Munich Re kauft US-Insurtech At-Bay für 575 Mio
    • At-Bay bietet Cyberversicherungen für KMU an
    • Abschluss der Übernahme im ersten Quartal 2027 geplant
    Munich Re will das Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay übernehmen
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re will sein Spezialversicherungsportfolio mit einem Zukauf stärken. Das Unternehmen werde das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay für 575 Millionen US-Dollar übernehmen, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in München mit. At-Bay biete Cyberversicherungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein, sollten die Aufsichtsbehörden zustimmen.

    "At-Bay ist aufgrund seiner Marktposition und einzigartigen Fähigkeiten eine perfekte Ergänzung unseres Spezialversicherungsportfolios und ein wichtiger Baustein unseres künftigen Cyber-Angebots", sagte Vorstandsmitglied Mike Kerner. Das Geschäft soll sich im Laufe der Zeit zu einem starken Ertragstreiber entwickeln./mne/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    28.517,80€
    Basispreis
    24,25
    Ask
    × 10,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.507,42€
    Basispreis
    26,15
    Ask
    × 9,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Münchener Rück

    -0,80 %
    +2,03 %
    +0,77 %
    +7,19 %
    -6,65 %
    +43,89 %
    +101,48 %
    +218,95 %
    +1.368,54 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002
    Münchener Rück direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 520 auf Tradegate (19. August 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 67,65 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 565,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -3,40 %/+15,92 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Munich Re will das Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay übernehmen Der Rückversicherer Munich Re will sein Spezialversicherungsportfolio mit einem Zukauf stärken. Das Unternehmen werde das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay für 575 Millionen US-Dollar übernehmen, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     