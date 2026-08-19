Munich Re will das Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay übernehmen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 520 auf Tradegate (19. August 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 67,65 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 565,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -3,40 %/+15,92 % bedeutet.