Munich Re will das Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay übernehmen
- Munich Re kauft US-Insurtech At-Bay für 575 Mio
- At-Bay bietet Cyberversicherungen für KMU an
- Abschluss der Übernahme im ersten Quartal 2027 geplant
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re will sein Spezialversicherungsportfolio mit einem Zukauf stärken. Das Unternehmen werde das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay für 575 Millionen US-Dollar übernehmen, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in München mit. At-Bay biete Cyberversicherungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein, sollten die Aufsichtsbehörden zustimmen.
"At-Bay ist aufgrund seiner Marktposition und einzigartigen Fähigkeiten eine perfekte Ergänzung unseres Spezialversicherungsportfolios und ein wichtiger Baustein unseres künftigen Cyber-Angebots", sagte Vorstandsmitglied Mike Kerner. Das Geschäft soll sich im Laufe der Zeit zu einem starken Ertragstreiber entwickeln./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 520 auf Tradegate (19. August 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 67,65 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 565,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -3,40 %/+15,92 % bedeutet.
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Hi Graueeminenz, es ist eben nicht so, das Rückversicherungs-Umsatz keinen Ertrag bringt; so lange es keine Großschäden gibt, ist jeder Umsatz - auch der niedrigere Umsatz- ertragreich.
So polemisch es formuliert ist: Im Kern stimmt es.
Die Dividende der Münchener Rück stieg von 8,25 € für 2015 auf zuletzt 24 €. Das entspricht knapp 11 % Wachstum pro Jahr. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im selben Zeitraum nur um etwa 2,6 % jährlich. Die Kaufkraft der Dividende hat sich damit real mehr als verdoppelt.
Allerdings sollte man die extremen Erhöhungen der letzten drei Jahre nicht einfach fortschreiben. Dauerhaft 20–30 % mehr Dividende pro Jahr sind unrealistisch. Plausibler wären künftig durchschnittlich etwa 5–8 %, wobei es nach großen Schadenjahren auch einmal eine Nullrunde geben kann.
Bei normaler Geschäftsentwicklung halte ich ungefähr 28 € in zwei Jahren, 35–38 € in fünf Jahren und etwa 45 € in zehn Jahren für realistisch. Damit dürfte die Dividende die Inflation weiterhin klar schlagen. Gerade zusammen mit den regelmäßigen Aktienrückkäufen ist das einer der wesentlichen langfristigen Vorteile der Münchener Rück.
Durch die Blockade der Öl‑Route Bab al‑Mandab durch die Huthi‑Miliz – mit umgedrehten Supertankern, höheren Transportkosten und steigenden Versicherungsprämien – steigen die Risikoaufschläge im Öltransport deutlich.