DocMorris erhöht Jahresprognose

DocMorris-Chef Hess und sein Finanzvorstand Daniel Wüest fassen nun für 2026 einen Anstieg beim Außenumsatz in Lokalwährungen um 9 bis 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ins Auge. Zuvor war noch ein Plus im mittleren einstelligen Bereich bis hin zu einem niedrigen Zehnprozentwert angepeilt.

STECKBORN (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke DocMorris hat im ersten Halbjahr von starken Zuwächsen bei rezeptpflichtigen Medikamenten sowie einem florierenden Geschäft mit digitalen Dienstleistungen profitiert und so weniger Verlust gemacht. "Diese positive Entwicklung erlaubt es, die Spanne unserer Umsatz- und adjustierten Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen", sagte Konzernchef Walter Hess laut Mitteilung vom Mittwoch. Hierfür setzt der Konzern auf ein stärker wachsendes Geschäft mit dem E-Rezept als bisher angenommen. An der Schweizer Börse zog die Aktie zuletzt um ein Prozent an.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll bei minus 10 bis minus 17,5 Millionen Schweizer Franken (rund 10,6 bis 18,6 Mio Euro) herauskommen. Hier hatte DocMorris vorher noch bis zu 25 Millionen Verlust befürchtet. Weiterhin will der Konzern dabei in der zweiten Jahreshälfte operativ die Gewinnschwelle erreichen. Diesem Ziel sei der Konzern im ersten Halbjahr etwas näher gekommen, schrieb Jefferies-Experte Martin Comtesse.

In den ersten sechs Monaten konnte das Unternehmen den bereinigten operativen Verlust von 28,8 auf 10,9 Millionen Franken mehr als halbieren, wobei der Wert im zweiten Quartal besser ausfiel als zum Jahresstart. Auch die Profitabilität habe sich dank niedrigerer Kundenbindungskosten im Halbjahr verbessert, hieß es. Unter dem Strich verringerte der Konkurrent von Redcare Pharmacy den Fehlbetrag ebenfalls, und zwar von 61,6 auf 53,1 Millionen Franken. Damit lag die Versandapotheke mit beiden Kennzahlen im Rahmen der Analystenerwartungen.

DocMorris hatte im ersten Halbjahr hohe Sonderausgaben von rund 7,6 Millionen Franken zu stemmen, die unter anderem durch die Schließung des Standortes in Ludwigshafen sowie für die Umsetzung der neuen KI-Strategie angefallen waren. Der Konzern geht aber davon aus, durch diese Maßnahmen im zweiten Halbjahr nun vergleichbar hohe Kosten einsparen zu können.

Der Außenumsatz stieg im Berichtszeitraum um knapp 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 628 Millionen Franken, wie das Unternehmen bereits Mitte Juli mitgeteilt hatte. Mit einem Umsatzplus von gut 71 Prozent überdurchschnittlich stark wuchs der Bereich Digital Services, zu dem der Konzern neben dem digitalen Einlösen von E-Rezepten beispielsweise auch die Vermittlung von Online-Arztbesuchen, KI-gestützte Gesundheitsassistenten sowie Online-Beratungen von Kunden zählt.

Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zog um 38 Prozent an, wobei das zweite Quartal mit einem Plus von fast 46 Prozent noch stärker ausfiel. Dieser Trend habe sich in den ersten Wochen des dritten Quartals beschleunigt fortgesetzt, teilte das Unternehmen weiter mit.

DocMorris begründete die starke Entwicklung im Geschäft mit dem E-Rezept mit einem erheblichen Zustrom neuer Kunden, auch die Wiederbestellraten seien gestiegen. Für das Gesamtjahr rechnet sich der Konzern deshalb bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten nun ein Wachstum von 40 Prozent aus - doppelt so viel wie bisher.

Die Mittelfristziele wurden derweil bestätigt: Hier werden weiterhin jährliche Wachstumsraten beim Umsatz von rund 15 Prozent erwartet und eine operative Marge von rund 8 Prozent. Unverändert bleibt auch die Prognose für den freien Barmittelfluss, der im Laufe des kommenden Jahres die Nulllinie erreichen soll./tav/AWP/err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 10,06 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 09:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um +12,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,48 %. Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 526,75 Mio.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1111CHF. Von den letzten 9 Analysten der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von -1,62 %/-11,46 % bedeutet.



