🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    SMA Solar-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

    Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 64 Euro ansteigen kann.

    Die im TecDAX gelistete Aktie des global agierenden Spezialisten für Photovoltaik-Systemtechnik, SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9), fiel in den vergangenen Jahren einen spektakulären Kursverlauf auf. Notierte die Aktie noch im Frühjahr 2023 oberhalb von 100 Euro, so wurde sie Ende 2024 bei 11 Euro gehandelt. Bis zum Frühjahr 2026 konnte der Aktienkurs wieder auf 70 Euro zulegen, um sich in den vergangenen Monaten zwischen 50 und 60 Euro einzupendeln. Wer vor einem Jahr in die SMA Solar-Aktie investiert hat, konnte beim aktuellen Aktienkurs von 57,20 Euro einen stattlichen Kursgewinn von 135 Prozent für sich verbuchen.

    Im Zuge der Veröffentlichung der soliden Zahlen für das zweite Quartal bekräftigten Experten wegen der hohen Auftragseingänge mit Kurszielen von bis zu 89 Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die SMA Solar-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 64 Euro ansteigen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 58 Euro  

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die SMA Solar-Aktie mit Basispreis bei 58 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MN6Q177, wurde beim Aktienkurs von 57,20 Euro mit 1,08 – 1,10 Euro gehandelt.

    Kann die SMA Solar-Aktie in spätestens einem Monat auf 64 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,43 Euro (+30 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,387 Euro  

    Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die SMA Solar-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,387 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HM8NZ35, wurde beim Aktienkurs von 57,20 Euro mit 0,67 – 0,70 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der SMA Solar-Aktie auf 64 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,36 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,617 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die SMA Solar-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,617 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE68G02, wurde beim Aktienkurs von 57,20 Euro mit 0,94 – 0,97 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der SMA Solar-Aktie auf 64 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,63 Euro (+68 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SMA Solar-Aktien oder von Hebelprodukten auf SMA Solar-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance SMA Solar-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg Hohe Kursziele
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     