SMA Solar-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

Im Zuge der Veröffentlichung der soliden Zahlen für das zweite Quartal bekräftigten Experten wegen der hohen Auftragseingänge mit Kurszielen von bis zu 89 Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die SMA Solar-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 64 Euro ansteigen kann.

Die im TecDAX gelistete Aktie des global agierenden Spezialisten für Photovoltaik-Systemtechnik, SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9), fiel in den vergangenen Jahren einen spektakulären Kursverlauf auf. Notierte die Aktie noch im Frühjahr 2023 oberhalb von 100 Euro, so wurde sie Ende 2024 bei 11 Euro gehandelt. Bis zum Frühjahr 2026 konnte der Aktienkurs wieder auf 70 Euro zulegen, um sich in den vergangenen Monaten zwischen 50 und 60 Euro einzupendeln. Wer vor einem Jahr in die SMA Solar-Aktie investiert hat, konnte beim aktuellen Aktienkurs von 57,20 Euro einen stattlichen Kursgewinn von 135 Prozent für sich verbuchen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 58 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die SMA Solar-Aktie mit Basispreis bei 58 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MN6Q177, wurde beim Aktienkurs von 57,20 Euro mit 1,08 – 1,10 Euro gehandelt.

Kann die SMA Solar-Aktie in spätestens einem Monat auf 64 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,43 Euro (+30 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,387 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die SMA Solar-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,387 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HM8NZ35, wurde beim Aktienkurs von 57,20 Euro mit 0,67 – 0,70 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SMA Solar-Aktie auf 64 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,36 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,617 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die SMA Solar-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,617 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE68G02, wurde beim Aktienkurs von 57,20 Euro mit 0,94 – 0,97 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SMA Solar-Aktie auf 64 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,63 Euro (+68 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SMA Solar-Aktien oder von Hebelprodukten auf SMA Solar-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.