DAX bleibt stabil – doch Asien schickt die nächste Tech-Verkaufswelle

Größte Verlierer im DAX sind aktuell (Stand: 09:45 Uhr) Scout24 , Zalando und Commerzbank , gefolgt von der Münchner Rück (-1,0%). Der weltgrößte Rückversicherer will das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay für 575 Millionen US-Dollar übernehmen. Größte DAX-Gewinner sind BASF , Deutsche Telekom und MTU Aero Engines . Sowohl die Gewinne als auch die Verluste der DAX-Werte halten sich in Grenzen.

Der DAX pendelt am Mittwochvormittag im Xetra-Handel um den Vortagesschluss bei 26.128,36 Punkten. Damit hält sich der Leitindex trotz ausgesprochen schwacher Vorgaben aus Asien vergleichsweise robust.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch der MDAX kommt kaum von der Stelle. Größte Gewinner sind die Rüstungsaktien von Renk (+ 3,8 %) und Hensoldt (+ 2,1 %).

Nach der Korrektur vom Dienstag, als der DAX 0,8 Prozent schwächer schloss, hält die Marke von 26.000 Punkten weiter stabil. Erst in der vergangenen Woche hatte der Index ein Rekordhoch erreicht, war anschließend aber wieder etwas zurückgefallen. Für Zurückhaltung sorgen vor allem die kräftig gestiegenen Renditen langlaufender Staatsanleihen und die weiter angespannte Lage im Nahen Osten. Weltweit haben die Anleiherenditen zuletzt Mehrjahres- oder sogar Mehrjahrzehnthochs erreicht.

Asiens Tech-Ausverkauf und hohe Anleiherenditen sprechen für Vorsicht, die bislang stabilen US-Futures und der etwas nachlassende Verkaufsdruck am Anleihemarkt verhindern aber zunächst einen größeren Rückschlag.

Asien: Chip-Aktien unter Druck

Besonders deutlich ist die Nervosität am Mittwoch in Asien zu sehen. Der südkoreanische Kospi verlor 5,8 Prozent. Samsung Electronics (-7,8 %) und SK Hynix (-9,8 %) gerieten kräftig unter Druck. In Japan büßte der Nikkei 225 rund 3,2 Prozent ein, während der chinesische CSI 300 (- 2,9 %) ebenfalls deutlich nachgab.

Eine spektakuläre Ausnahme lieferte China: Der Roboterhersteller Unitree schoss bei seinem Börsendebüt in Shanghai zeitweise um rund 640 Prozent nach oben.

Wall Street: Tech-Schwäche setzt sich fort

Die Belastung kommt auch aus den USA. Der Nasdaq Composite verlor am Dienstag 1,3 Prozent, der S&P 500 gab 0,7 Prozent nach und der Dow Jones 0,2 Prozent. Besonders heftig erwischte es Halbleiterwerte. Nvidia verlor 2,3 Prozent, während Micron, Sandisk und Marvell zwischen sieben und neun Prozent einbüßten.

Am Mittwochmorgen deutet sich zunächst keine deutliche Gegenbewegung an. Die US-Futures bewegen sich nahe der Nulllinie. Damit bleibt die Frage offen, ob der jüngste Rücksetzer lediglich eine Konsolidierung innerhalb des weiterhin starken Aktienmarktes ist oder sich der Zinsanstieg zunehmend zum Belastungsfaktor entwickelt. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen hatte am Dienstag zeitweise rund 5,34 Prozent erreicht – den höchsten Stand seit 2007.

Am Abend dürfte deshalb das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung besondere Aufmerksamkeit erhalten. Anleger hoffen auf Hinweise, wie die US-Notenbank den Spagat zwischen Inflationsrisiken und zuletzt schwächeren Konjunkturdaten bewertet.

Öl steigt weiter – Gold baut Verluste aus

Zusätzlichen Inflationsdruck erzeugt der Ölmarkt. Brent kostet am Morgen rund 91,30 US-Dollar je Barrel, 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Für US-Öl der Sorte WTI ging es um 0,5 Prozent aufwärts auf rund 85,30 US-Dollar. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Straße von Hormus. Washington und Teheran senden widersprüchliche Signale zur Situation auf der wichtigen Schifffahrtsroute.

Gold baut nach dem deutlichen Rücksetzer vom Dienstag seine Verluste weiter aus. Der Preis fällt am Terminmarkt um rund 0,3 Prozent auf etwa 4.410 US-Dollar je Feinunze. Fallende US-Renditen am Morgen und die geopolitische Unsicherheit bremsen die Verluste des Edelmetalls etwas.

Euro fest – Yen verliert Interventionsgewinne

Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar vergleichsweise schwach. Der Euro (+0,2 %) notiert bei rund 1,1596 US-Dollar und damit in der Nähe seines höchsten Niveaus seit zwei Monaten. Der Dollar-Index liegt bei etwa 99,65 Punkten.

Der Yen handelt bei rund 159,1 Yen je US-Dollar. Damit hat die japanische Währung einen beträchtlichen Teil der Gewinne wieder abgegeben, die sie nach den jüngsten Interventionen erzielt hatte. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Bank of Japan, ihre Geldpolitik weiter zu straffen.

Bitcoin bleibt angeschlagen

Am Kryptomarkt bleibt die Stimmung ebenfalls verhalten. Bitcoin handelt am Morgen bei rund 64.266 US-Dollar 0,6 Prozent niedriger, Ethereum bei etwa 1.916 US-Dollar 0,1 Prozent fester. Damit können sich die großen Kryptowährungen dem insgesamt vorsichtigeren Umfeld für Risikoanlagen bislang nicht nachhaltig entziehen.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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