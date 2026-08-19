Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 19.08. - TecDAX schwach -0,49 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.140,70 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +1,28 %, Daimler Truck Holding +1,27 %, BASF +1,21 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,47 %, Commerzbank -1,53 %, Scout24 -1,51 %
Der MDAX steht bei 31.790,99 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: RENK Group +3,54 %, K+S +2,66 %, HENSOLDT +1,41 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -2,55 %, Nordex -2,03 %, Elmos Semiconductor -1,92 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.040,75 PKT und fällt um -0,49 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +1,41 %, HENSOLDT +1,41 %, freenet +0,96 %
Flop-Werte: Evotec -2,88 %, Infineon Technologies -2,47 %, PVA TePla -2,06 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:25) bei 6.475,26 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: argenx +1,57 %, BASF +1,21 %, Hermes International +1,14 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,47 %, EssilorLuxottica -1,29 %, Wolters Kluwer -1,25 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.626,35 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: OMV +1,68 %, Verbund Akt.(A) +1,14 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,93 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,27 %, Palfinger -1,33 %, Raiffeisen Bank International -1,16 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:46) bei 14.370,75 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Geberit +6,85 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,99 %, Logitech International +0,78 %
Flop-Werte: Swiss Re -0,73 %, Alcon -0,44 %, Givaudan -0,42 %
Der FR 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.538,12 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Stellantis +3,05 %, Hermes International +1,14 %, ENGIE +1,06 %
Flop-Werte: Societe Generale -1,74 %, Credit Agricole -1,29 %, EssilorLuxottica -1,29 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.575,00 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,32 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,68 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,64 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,50 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,94 %, Viohalco -0,91 %
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