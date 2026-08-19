Börsenstart Europa - 19.08. - TecDAX schwach -0,49 %

Der MDAX steht bei 31.790,99 PKT und verliert bisher -0,40 %. Top-Werte: RENK Group +3,54 %, K+S +2,66 %, HENSOLDT +1,41 % Flop-Werte: AUTO1 Group -2,55 %, Nordex -2,03 %, Elmos Semiconductor -1,92 %

Der DAX bewegt sich bei 26.140,70 PKT und fällt um -0,09 %. Top-Werte: MTU Aero Engines +1,28 %, Daimler Truck Holding +1,27 %, BASF +1,21 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,47 %, Commerzbank -1,53 %, Scout24 -1,51 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.040,75 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +1,41 %, HENSOLDT +1,41 %, freenet +0,96 %

Flop-Werte: Evotec -2,88 %, Infineon Technologies -2,47 %, PVA TePla -2,06 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:25) bei 6.475,26 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: argenx +1,57 %, BASF +1,21 %, Hermes International +1,14 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,47 %, EssilorLuxottica -1,29 %, Wolters Kluwer -1,25 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.626,35 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: OMV +1,68 %, Verbund Akt.(A) +1,14 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,93 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,27 %, Palfinger -1,33 %, Raiffeisen Bank International -1,16 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:46) bei 14.370,75 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Geberit +6,85 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,99 %, Logitech International +0,78 %

Flop-Werte: Swiss Re -0,73 %, Alcon -0,44 %, Givaudan -0,42 %

Der FR 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.538,12 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Stellantis +3,05 %, Hermes International +1,14 %, ENGIE +1,06 %

Flop-Werte: Societe Generale -1,74 %, Credit Agricole -1,29 %, EssilorLuxottica -1,29 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.575,00 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,32 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,68 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,64 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,50 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,94 %, Viohalco -0,91 %