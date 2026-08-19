Colt Data Centre Services ernennt Quy Nguyen zum neuen CEO
Mitten im Boom von Cloud- und KI-Infrastruktur übernimmt Quy Nguyen das Ruder bei Colt DCS – und soll die globale Rechenzentrumsplattform in die nächste Wachstumsstufe führen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Quy Nguyen wurde am 19. August 2026 mit sofortiger Wirkung zum CEO von Colt Data Centre Services (Colt DCS) ernannt.
- Seit April 2026 war Nguyen bereits als Interims-CEO tätig, nachdem sein Vorgänger Niclas Sanfridsson in den Ruhestand gegangen war.
- Nguyen arbeitet seit 2016 bei Colt DCS und hatte Führungspositionen in Vertrieb, Marketing, Customer Experience, Design und Delivery inne.
- Als CEO soll er die globale Plattform von Colt DCS skalieren und das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase führen.
- Colt DCS entwickelt derzeit Rechenzentrumskapazitäten von fast 800 MW, getrieben durch die steigende Nachfrage nach Cloud- und KI-Infrastruktur in Europa und Asien.
- Colt DCS betreibt 15 Rechenzentren und entwickelt 12 weitere Standorte in neun Städten in Großbritannien, Europa und der APAC-Region; Nachhaltigkeit und wissenschaftsbasierte Klimaziele sind zentrale Bestandteile der Unternehmensstrategie.
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