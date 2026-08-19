Nynomic: Umsatz und Profitabilität steigen – Auftragsbestand wächst
Nynomic setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand legen deutlich zu, während die Prognose für 2026 bestätigt wird.
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- **Umsatzwachstum:** Nynomic steigerte den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 13 % auf rund **47,7 Mio. Euro** (Vorjahr: 42,1 Mio. Euro).
- **Deutliche Ergebnisverbesserung:** Das EBIT erhöhte sich von **-2,0 Mio. Euro auf rund 1,8 Mio. Euro**, was einer Verbesserung von etwa 190 % entspricht.
- **Auftragsbestand stark ausgebaut:** Der Auftragsbestand stieg zum 30. Juni 2026 um rund **46 % auf 63,5 Mio. Euro** und sorgt für hohe Planungssicherheit.
- **Profitabilität nimmt zu:** Eine reduzierte Fixkostenbasis, Skaleneffekte und ein positiverer Produktmix sollen bei weiter steigenden Umsätzen zu überproportionalen Ergebnisverbesserungen führen.
- **Positive Geschäftsperspektiven:** Nynomic erwartet im zweiten Halbjahr 2026 eine weitere deutliche Wachstumsbeschleunigung, unterstützt durch die Nachfrage in den Kernmärkten, Digitalisierung und den steigenden Ressourcenbedarf durch Künstliche Intelligenz.
- **Jahresprognose bestätigt:** Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin einen Umsatz von **100 bis 105 Mio. Euro** sowie eine **EBIT-Marge von 6 bis 8 %**; der vollständige Halbjahresbericht soll spätestens am 31. August 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Teilnahme an den Hamburger Investorentagen (HIT), bei Nynomic ist am 28.08.2026.
Der Kurs von Nynomic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,10 % im Plus.
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