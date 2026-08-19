Instant Group AG: Hauptversammlung stärkt den strategischen Kurs
Die INSTANT GROUP AG setzt nach erfolgreicher Hauptversammlung klar auf Wachstum: innovative Kapitalmarktstrategien, schnelle Börsenzugänge und maßgeschneiderte Börsenmäntel im Fokus.
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- Die ordentliche Hauptversammlung der INSTANT GROUP AG wurde erfolgreich abgeschlossen; sämtliche Beschlussvorschläge wurden mit deutlicher Mehrheit angenommen.
- Die Gesellschaft bestätigt ihre strategische Ausrichtung auf Kapitalmarkttransaktionen, wachstumsorientierte Beteiligungen und die Unterstützung von Unternehmen beim Börsengang.
- Gemeinsam mit der INSTANT IPO SE ermöglicht die INSTANT GROUP schnelle, flexible und verlässliche Börsenzugänge – insbesondere über Börsenmäntel.
- Börsenmäntel sollen Unternehmen einen zügigeren Zugang zu Eigenkapital bieten und die Abhängigkeit von günstigen Marktphasen sowie klassischen Fremdfinanzierungen reduzieren.
- Die INSTANT GROUP und INSTANT IPO wollen Börsenmantel-Transaktionen kontinuierlich weiterentwickeln und stärker auf die operativen, strategischen und finanziellen Bedürfnisse der Unternehmen zuschneiden.
- Die INSTANT GROUP verfügt über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung; die INSTANT IPO SE wird als führender deutscher Anbieter börsengehandelter Gesellschaften und offizieller Kapitalmarktpartner positioniert.
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