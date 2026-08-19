DocMorris drehen ins Minus - Durchwachsener Quartalsbericht

Zwar habe die Online-Apotheke im ersten Halbjahr einen Schritt in Richtung Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte gemacht, schrieb Analyst Martin Comtesse von der US-Bank Jefferies. Er verwies allerdings darauf, dass die außerordentlichen Kosten auf Jahressicht stark gestiegen seien. Grund sei unter anderem eine Restrukturierung im Zusammenhang mit der Nutzung Künstlicher Intelligenz.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach moderaten Kursgewinnen zum Handelsbeginn haben die Aktien von DocMorris am Mittwoch ins Minus gedreht. Zuletzt gaben sie um 2,6 Prozent auf 9,38 Schweizer Franken nach. Auf der vorbörslichen Handelsplattform Tradegate waren sie zuvor um umgerechnet zwölf Prozent nach oben geschnellt. Die Papiere des Kontrahenten Redcare Pharmacy lagen derweil leicht im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Alles in allem ein Schritt in die richtige Richtung, aber das Management muss beweisen, dass all die Umbaumaßnahmen die Kosten nachhaltig senken und die Effizienz erhöhen", lautet das Resümee des Experten.

UBS-Analyst Sebastian Vogel stellte die Anleger bereits auf eine durchwachsene Kursreaktion ein. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der freie Mittelzufluss weiter negativ./bek/ag/jha/

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 10,16 auf Lang & Schwarz (19. August 2026, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +6,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,19 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +18,78 %/+86,20 % bedeutet.



