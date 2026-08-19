Redcare Pharmacy Aktie gewinnt an Wert - 19.08.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,32 % auf 63,95€. Damit gewinnt die Aktie +1,45 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 63,95€, mit einem Plus von +2,32 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Redcare Pharmacy investiert war, konnte einen Gewinn von +30,55 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +6,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,04 % verloren.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,12 % 1 Monat -6,19 % 3 Monate +30,55 % 1 Jahr -32,26 %

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 19.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd. € wert.

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Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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