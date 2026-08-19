🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redcare Pharmacy Aktie gewinnt an Wert - 19.08.2026

    Am 19.08.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um +2,32 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie gewinnt an Wert - 19.08.2026
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.08.2026

    Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,32 % auf 63,95. Damit gewinnt die Aktie +1,45  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 63,95, mit einem Plus von +2,32 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.!
    Long
    59,66€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    66,68€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Redcare Pharmacy investiert war, konnte einen Gewinn von +30,55 % verbuchen.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +6,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,04 % verloren.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,12 %
    1 Monat -6,19 %
    3 Monate +30,55 %
    1 Jahr -32,26 %
    Stand: 19.08.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd. € wert.

    DocMorris drehen ins Minus - Durchwachsener Quartalsbericht


    Nach moderaten Kursgewinnen zum Handelsbeginn haben die Aktien von DocMorris am Mittwoch ins Minus gedreht. Zuletzt gaben sie um 2,6 Prozent auf 9,38 Schweizer Franken nach. Auf der vorbörslichen Handelsplattform Tradegate waren sie zuvor um …

    Dax stemmt sich gegen schwache Vorgaben


    Der Dax hat nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Mittwoch der internationalen Technologieschwäche weitgehend getrotzt. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn verlor der deutsche Leitindex lediglich 0,07 Prozent auf 26.111 Punkte. Für den MDax der …

    Weitere Dax-Verluste halten sich in Grenzen


    Der Dax steuert nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Mittwoch auf weitere Kursabschläge zu. Trotz schwacher Vorgaben aus dem internationalen Technologiesektor signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex eine …

    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    +0,08 %
    +6,12 %
    -6,19 %
    +30,55 %
    -32,26 %
    -37,02 %
    -53,41 %
    +101,77 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
    Redcare Pharmacy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Redcare Pharmacy Aktie gewinnt an Wert - 19.08.2026 Am 19.08.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um +2,32 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     