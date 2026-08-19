Xiaomi - Aktie zieht deutlich an - 19.08.2026

Die Xiaomi Aktie konnte bisher um +8,23 % auf 3,0190€ zulegen. Das sind +0,2295 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,0190€, mit einem Plus von +8,23 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Xiaomi Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,48 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um +5,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,11 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Xiaomi -30,88 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,23 % 1 Monat -1,11 % 3 Monate -9,48 % 1 Jahr -47,93 %

Informationen zur Xiaomi Aktie

Stand: 19.08.2026, 10:31 Uhr

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,00 Mrd. € wert.

Xiaomi hat operativ zu kämpfen, während der Kurs charttechnisch an einer entscheidenden Marke steht. Das Elektroauto-Geschäft liefert dabei einen wichtigen Lichtblick. Starkes Elektroauto-Geschäft trifft auf Margendruck Xiaomi hat am 18. August seine Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 6,1% auf 108,92 Milliarden Yuan, stieg jedoch gegenüber dem Vorquartal um […] The post Xiaomi-Aktie: Reicht der SU7-Erfolg für die Trendwende? first appeared on sharedeals.de.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,71 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,35 %.

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Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.