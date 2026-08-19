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    Chartanalyse

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    Datadog-Aktie: Vom Seitwärtstrend zur Rally – Konsolidierung auf hohem Niveau

    Die Aktie von Datadog hat in den vergangenen drei Jahren einen bemerkenswerten Wandel vollzogen: Aus einer zähen Seitwärtsphase entwickelte sich eine dynamische Rally, die den Titel in neue Höhen trieb – und nun in eine entscheidende Konsolidierungsphase mündet.

    Chartanalyse - Datadog-Aktie: Vom Seitwärtstrend zur Rally – Konsolidierung auf hohem Niveau
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Vom Seitwärtstrend zur dynamischen Rally

    Über die vergangenen drei Jahre hat die Aktie von Datadog Registered (A) einen klaren Wandel vollzogen. Ausgehend von Kursen um 80 bis 90 USD im Spätsommer 2023 dominierte zunächst ein breiter Seitwärtstrend mit zwischenzeitlichen Rücksetzern bis zum Dreijahrestief bei 72,85 USD Anfang November 2023. Ab Ende 2023 setzte jedoch eine deutliche Aufwärtsbewegung ein, die den Wert schrittweise in dreistellige Regionen führte. Spätestens mit dem steilen Anstieg ab Mai 2026 wandelte sich das Bild in eine ausgeprägte Rally, die im August 2026 im bisherigen Dreijahreshoch bei 250,50 USD gipfelte. Seitdem konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend bislang zu brechen.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der aktuelle Kurs liegt bei 213,00 USD und damit deutlich über dem historischen Dreijahrestief von 72,85 USD. Gleichzeitig notiert die Aktie aber spürbar unter dem jüngsten Hoch von 250,50 USD, das Anfang August 2026 markiert wurde. Charttechnisch befindet sich Datadog damit in einer Konsolidierungsphase innerhalb eines intakten Aufwärtstrends: Die starke Rally der vergangenen Monate wurde durch Gewinnmitnahmen und erhöhte Schwankungen abgelöst, der Kurs bleibt jedoch klar in der oberen Hälfte der Dreijahresspanne.

    200-Tage-Linie bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend

    Die 200-Tage-Linie verläuft nach der kräftigen Aufwärtsbewegung der letzten Monate deutlich unter dem aktuellen Kurs. Auf Basis der vorliegenden Daten lässt sich die langfristige Durchschnittslinie grob im Bereich von rund 180 bis 185 USD verorten. Damit handelt die Aktie von Datadog Registered (A) aktuell etwa 15 bis 20 Prozent über ihrer 200-Tage-Linie. Dieser Abstand signalisiert einen klaren, etablierten Aufwärtstrend, ohne dass der Kurs bereits in eine extrem überhitzte Zone vorgedrungen wäre. Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wären aus technischer Sicht eher als Trendbestätigung denn als Trendbruch zu werten.

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    Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 190 bis 200 USD eine erste wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die in den vergangenen Wochen mehrfach erfolgreich getestet wurde. Darunter bietet der Bereich um 170 bis 180 USD, aus dem im Mai 2026 der dynamische Ausbruch nach oben startete, eine weitere markante Unterstützung. Erst ein Bruch dieser Zone würde das positive mittelfristige Bild deutlich eintrüben und den Blick zurück in Richtung 140 bis 150 USD öffnen. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 230 bis 235 USD auf einen Widerstand, an dem der Kurs im Juli und Anfang August 2026 mehrfach abgeprallt ist. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, rückt das bisherige Hoch bei 250,50 USD als nächstes Kursziel in den Fokus. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Marke würde ein neues mittelfristiges Kaufsignal liefern und den Aufwärtstrend weiter bestätigen.

    Datadog Registered (A)

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    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFRIndikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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