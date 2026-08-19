OpenAI killt KI-Blase, Trump-Desaster im Iran: Unfälle in Zeitlupe!

Zwei bedeutende neue Entwicklungen: OpenAI schwächelt immer sichtbarer und droht damit die KI-Blase zu killen - und der Iran-Konflikt wird für Trump zunehmend zum Desaster! Zunächst zu OpenAI: laut Wall Street Journal wächst der KI-Anbieter langsamer als erwartet, während sich der Verlust ausweitet - und damit droht sich der gestrige Abverkauf von Chip-Aktien heute fortzusetzen. Denn OpenAI ist ein zentraler Baustein der KI-Überinvestitionen und der Hoffnung auf stets weiter steigende Nachfrage nach Chips und Arbeitsspeichern, die die Rally im KI-Sektor getrieben hatte. Und neue Entwicklungen im Iran-Konflikt, der für Trump zunehmend zum Desaster wird: man will den Iran laut dem von US-Finanzminister Bessent entwickelten Plan wirtschaftlich ausbluten lassen. Erster Schritt scheint nun der Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen der Vereinigten Emirate zum Iran zu sein - also der wichtigsten Importnation für den Iran. Teheran sieht darin eine Art Kriegserklärung..

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