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    OpenAI killt KI-Blase, Trump-Desaster im Iran: Unfälle in Zeitlupe!

    Laut Wall Street Journal wächst der KI-Anbieter langsamer als erwartet, während sich der Verlust ausweitet - und damit droht sich der gestrige Abverkauf von Chip-Aktien heute fortzusetzen..

    Zwei bedeutende neue Entwicklungen: OpenAI schwächelt immer sichtbarer und droht damit die KI-Blase zu killen - und der Iran-Konflikt wird für Trump zunehmend zum Desaster! Zunächst zu OpenAI: laut Wall Street Journal wächst der KI-Anbieter langsamer als erwartet, während sich der Verlust ausweitet - und damit droht sich der gestrige Abverkauf von Chip-Aktien heute fortzusetzen. Denn OpenAI ist ein zentraler Baustein der KI-Überinvestitionen und der Hoffnung auf stets weiter steigende Nachfrage nach Chips und Arbeitsspeichern, die die Rally im KI-Sektor getrieben hatte. Und neue Entwicklungen im Iran-Konflikt, der für Trump zunehmend zum Desaster wird: man will den Iran laut dem von US-Finanzminister Bessent entwickelten Plan wirtschaftlich ausbluten lassen. Erster Schritt scheint nun der Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen der Vereinigten Emirate zum Iran zu sein - also der wichtigsten Importnation für den Iran. Teheran sieht darin eine Art Kriegserklärung..

     

    Das Video "OpenAI killt KI-Blase, Trump-Desaster im Iran: Unfälle in Zeitlupe!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick OpenAI killt KI-Blase, Trump-Desaster im Iran: Unfälle in Zeitlupe! Zwei bedeutende neue Entwicklungen: OpenAI schwächelt immer sichtbarer und droht damit die KI-Blase zu killen - und der Iran-Konflikt wird für Trump zunehmend zum Desaster!
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