Ihre wichtigsten Termine
Walmart, Deere & Co, CTS Eventim, Tonies und Aegon mit frischen Zahlen-Updates!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr. Niederlande: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Tonies, Halbjahreszahlen (15.00 Analystencall)
08:00 Uhr, Großbritannien: Hays, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: BayernLB, Halbjahreszahlen
11;30 Uhr, China: Alibaba, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Walmart, Q2-Zahlen
17:45 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q2-Zahlen
USA: Deere & Co, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 7/26
04:00 Uhr, China: Industrieprodukten 7/26
06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 6/26
06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)
10:00 Uhr, Bulgarien: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Empire State Index 8/26
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 20.08.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 01:50 JPN Importe (Jahr) 01:50 JPN Exporte (Jahr) 01:50 JPN Gesamtwarenhandelsbilanz 08:00 DEU Producer Price Index (YoY) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 17:10 USA Fed's Musalem speech 21:30 EUR Rede von Sleijpen der EZB
Webinare
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|07:45
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|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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|WH SelfInvest: Live Trading - Bell of Wallstreet
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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