🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    400.000 Barrel für BP

    845 Aufrufe 845 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl-Comeback in Venezuela: BP sichert sich jetzt die nächste große Chance

    BP kehrt in Venezuelas Ölhandel zurück und baut zugleich sein Gasgeschäft aus. Neue Projekte könnten die Region strategisch wichtiger machen.

    Für Sie zusammengefasst
    • BP startet wieder Handel mit venezolanischem Öl
    • Neues Gasprojekt Loran stärkt BPs regionale Position
    • Venezuela und Trinidad könnten Energiecluster bilden
    • Report: Achtung, Korrektur!
    400.000 Barrel für BP - Öl-Comeback in Venezuela: BP sichert sich jetzt die nächste große Chance
    Foto: Nick Ansell/PA Wire/dpa

    BP hat mit dem Handel von venezolanischem Öl begonnen. Ein Tanker belud rund 400.000 Barrel Schweröl des staatlichen Ölkonzerns Petróleos de Venezuela zur Lieferung nach Houston, wie Bloomberg News am Dienstag berichtete. Laut Bericht hat der Tanker Monte Lema die Ladung für BP geladen und soll planmäßig nach Houston auslaufen. Der in London ansässige Ölgigant BP folgt dem Beispiel des in Singapur ansässigen Rohstoffhandelshauses Trafigura und des in Rotterdam ansässigen Energiehandelsunternehmens Vitol und kehrt zum venezolanischen Ölhandel zurück. BP steigt in den venezolanischen Erdölhandel ein, nachdem der Ölriese Anfang dieses Monats zusammen mit Partnern eine Lizenz zur Erschließung des Loran-Gasfelds vor der Küste Venezuelas erhalten hat. BP hat auf eine Anfrage von MT Newswires nach einer Stellungnahme nicht umgehend reagiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Long
    5,05€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5,70€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Der Einstieg in den venezolanischen Ölhandel ist Teil einer breiteren Rückkehr von BP in die Region. Erst Mitte August erhielt der Konzern gemeinsam mit Partnern eine Lizenz für die zweite Phase des Offshore-Gasfelds Loran. BP wird das Projekt betreiben und hält zusammen mit XRG und UCC Oil and Gas jeweils ein Drittel. Das gesamte Feld verfügt Schätzungen zufolge über rund 7,3 Billionen Kubikfuß Gas, auf die von BP geführte zweite Phase entfallen bis zu 4 Billionen Kubikfuß.

    Für BP ist das Projekt auch deshalb interessant, weil der Konzern bereits stark in Trinidad und Tobago vertreten ist. Dort besitzt BP unter anderem eine Beteiligung an Atlantic LNG. Zudem will das Unternehmen den Anteil von Woodside am Calypso-Gasprojekt übernehmen und damit seine Position in der Region weiter ausbauen. Der Schritt in den Ölhandel zeigt damit, dass BP seine Aktivitäten rund um Venezuela nicht auf ein einzelnes Gasprojekt beschränkt. Neben dem Zugang zu neuen Gasreserven erschließt sich der Konzern nun auch wieder Handelsmöglichkeiten mit venezolanischem Schweröl. Venezuela verfügt über einige der größten Ölreserven der Welt, konnte diese wegen jahrelanger Unterinvestitionen, Sanktionen und politischer Unsicherheit jedoch nur eingeschränkt nutzen.

    Mit BP kehrt nun ein weiterer großer westlicher Energiekonzern stärker in das Land zurück. Auch Shell hat zuletzt neue Vereinbarungen in Venezuela geschlossen. Für BP könnte sich daraus langfristig ein strategisch bedeutendes Energiecluster zwischen Venezuela und Trinidad entwickeln, das Ölhandel, Gasförderung und Flüssigerdgas miteinander verbindet.

    Die Aktie von BP ist am Mittwoch (11 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 6,28 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 6,302EUR auf Tradegate (19. August 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    400.000 Barrel für BP Öl-Comeback in Venezuela: BP sichert sich jetzt die nächste große Chance BP kehrt in Venezuelas Ölhandel zurück und baut zugleich sein Gasgeschäft aus. Neue Projekte könnten die Region strategisch wichtiger machen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     