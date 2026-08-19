Öl-Comeback in Venezuela: BP sichert sich jetzt die nächste große Chance

BP hat mit dem Handel von venezolanischem Öl begonnen. Ein Tanker belud rund 400.000 Barrel Schweröl des staatlichen Ölkonzerns Petróleos de Venezuela zur Lieferung nach Houston, wie Bloomberg News am Dienstag berichtete. Laut Bericht hat der Tanker Monte Lema die Ladung für BP geladen und soll planmäßig nach Houston auslaufen. Der in London ansässige Ölgigant BP folgt dem Beispiel des in Singapur ansässigen Rohstoffhandelshauses Trafigura und des in Rotterdam ansässigen Energiehandelsunternehmens Vitol und kehrt zum venezolanischen Ölhandel zurück. BP steigt in den venezolanischen Erdölhandel ein, nachdem der Ölriese Anfang dieses Monats zusammen mit Partnern eine Lizenz zur Erschließung des Loran-Gasfelds vor der Küste Venezuelas erhalten hat. BP hat auf eine Anfrage von MT Newswires nach einer Stellungnahme nicht umgehend reagiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Einstieg in den venezolanischen Ölhandel ist Teil einer breiteren Rückkehr von BP in die Region. Erst Mitte August erhielt der Konzern gemeinsam mit Partnern eine Lizenz für die zweite Phase des Offshore-Gasfelds Loran. BP wird das Projekt betreiben und hält zusammen mit XRG und UCC Oil and Gas jeweils ein Drittel. Das gesamte Feld verfügt Schätzungen zufolge über rund 7,3 Billionen Kubikfuß Gas, auf die von BP geführte zweite Phase entfallen bis zu 4 Billionen Kubikfuß.

Für BP ist das Projekt auch deshalb interessant, weil der Konzern bereits stark in Trinidad und Tobago vertreten ist. Dort besitzt BP unter anderem eine Beteiligung an Atlantic LNG. Zudem will das Unternehmen den Anteil von Woodside am Calypso-Gasprojekt übernehmen und damit seine Position in der Region weiter ausbauen. Der Schritt in den Ölhandel zeigt damit, dass BP seine Aktivitäten rund um Venezuela nicht auf ein einzelnes Gasprojekt beschränkt. Neben dem Zugang zu neuen Gasreserven erschließt sich der Konzern nun auch wieder Handelsmöglichkeiten mit venezolanischem Schweröl. Venezuela verfügt über einige der größten Ölreserven der Welt, konnte diese wegen jahrelanger Unterinvestitionen, Sanktionen und politischer Unsicherheit jedoch nur eingeschränkt nutzen.

Mit BP kehrt nun ein weiterer großer westlicher Energiekonzern stärker in das Land zurück. Auch Shell hat zuletzt neue Vereinbarungen in Venezuela geschlossen. Für BP könnte sich daraus langfristig ein strategisch bedeutendes Energiecluster zwischen Venezuela und Trinidad entwickeln, das Ölhandel, Gasförderung und Flüssigerdgas miteinander verbindet.

Die Aktie von BP ist am Mittwoch (11 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 6,28 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 6,302EUR auf Tradegate (19. August 2026, 11:46 Uhr) gehandelt.

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