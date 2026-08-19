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    Deutsche Anleihen

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    Kurse steigen leicht - 'Erste Anzeichen einer Stabilisierung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen erholen sich leicht
    • Der Bund-Future steigt um 0,05 Prozent auf 123,84
    • Iran-Krieg ohne Fortschritte, Trend bleibt abwärts
    Deutsche Anleihen - Kurse steigen leicht - 'Erste Anzeichen einer Stabilisierung'
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach den jüngsten Verlusten am Mittwoch zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 123,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,25 Prozent. Am Dienstag hatte die Rendite mit 3,27 Prozent noch den höchsten Stand seit über 15 Jahren erreicht.

    "An den Bondmärkten zeigen sich erste Anzeichen einer Stabilisierung", kommentierte Commerzbank-Analyst Hauke Siemßen. Diese habe zuerst in den USA eingesetzt. Der Bund-Future werde aber ebenfalls unterstützt.

    Die erneut leicht gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihekurse nicht. Zuletzt hatten gestiegene Inflationserwartungen die Kurse immer wieder belastet. Fortschritte im Iran-Krieg gibt es weiterhin nicht. Laut US-Präsident Donald Trump finden derzeit keine Verhandlungen statt. Der Iran hat unterdessen Angaben über einen iranischen Raketenangriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) dementiert. Die Aussagen seien "völlig unbegründet", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete.

    "Der richtungsweisende Bund-Future hat inzwischen wichtige Unterstützungen unterschritten und bei 123,60 ein neues Kontrakttief markiert", kommentierten Experten der Helaba. "Zwar kam es danach zu einer Stabilisierung, der Abwärtstrend ist aber bestätigt."/jsl/jkr/jha/





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