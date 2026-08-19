Kurse steigen leicht - 'Erste Anzeichen einer Stabilisierung'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach den jüngsten Verlusten am Mittwoch zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 123,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,25 Prozent. Am Dienstag hatte die Rendite mit 3,27 Prozent noch den höchsten Stand seit über 15 Jahren erreicht.

"An den Bondmärkten zeigen sich erste Anzeichen einer Stabilisierung", kommentierte Commerzbank-Analyst Hauke Siemßen. Diese habe zuerst in den USA eingesetzt. Der Bund-Future werde aber ebenfalls unterstützt.