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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie unter starkem Abgabedruck - 19.08.2026

    Am 19.08.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -2,67 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie unter starkem Abgabedruck - 19.08.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -2,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,98 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,67 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Evotec insgesamt ein Minus von -28,52 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Evotec einen Rückgang von -39,11 %.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,45 %
    1 Monat -6,15 %
    3 Monate -28,52 %
    1 Jahr -46,84 %
    Stand: 19.08.2026, 10:55 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursverfall der Evotec-Aktie und die Sorge vor einem Abrutschen unter 3,17, 3 oder 2 Euro; als historisches Tief wird etwa 0,60 Euro genannt. Diskutiert werden der laufende Abverkauf ohne technische Erholung, die Restrukturierung, fehlende positive Nachrichten sowie Zweifel an nachhaltig steigenden Umsätzen und EBITDA. Insiderverkäufe des Vorstands und mögliche Verkäufe durch Mubadala verstärken die Skepsis. Einzelne sehen trotz der Risiken Chancen und stocken auf.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 584,13 Mio. € wert.

    Börsenstart Europa - 19.08. - TecDAX schwach -0,49 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Finales Tief vor der großen Wende?


    Die Evotec-Aktie befindet sich nach dem massiven Kursverfall in einer entscheidenden Phase und notiert inzwischen rund -93% unter ihrem Allzeithoch. Nach diesem historischen Rückgang stellt sich die Frage, ob der Abverkauf langsam ausläuft und sich ein finales Tief ausbildet. Sollte sich in der aktuellen Zone eine Bodenbildung entwickeln, könnte damit die Grundlage für eine Trendwende […] The post Evotec-Aktie: Finales Tief vor der großen Wende? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %.

    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -2,49 %
    -12,45 %
    -6,15 %
    -28,52 %
    -46,84 %
    -83,50 %
    -91,95 %
    -24,73 %
    -77,89 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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